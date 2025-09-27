El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El once inicial que presentó el técnico Javi Prendes en el partido de este sábado ante el Alberite. DAVID LOCHÉ / LA MINA DEL FÚTBOL
Puerto de Vega 4-0 Alberite

El Puerto de Vega encarrila su camino hacia la Copa del Rey

Con dobletes de Borja Fernández y Davo, los de Javi Prendes arrasan al Alberite y ponen pie y medio en el cuadro principal de Copa

Samuel Osorio

Puerto de Vega

Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:55

El Campón vivió una de esas tardes que quedan grabadas en la memoria. Con un ambiente extraordinario y la ilusión de toda un pueblo empujando ... desde la grada, el Puerto de Vega dio un golpe de autoridad en la ida de la ronda previa de la Copa del Rey. Nada más arrancar, la afición se levantó de sus asientos: en el minuto 1, Sergio Ardura probó suerte en una falta al borde del área, rozando la escuadra y anunciando lo que se venía. El ímpetu era total y, apenas sesenta segundos después, Zorzano vio la amarilla por una entrada a destiempo sobre Davo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

