El Puerto de Vega encarrila su camino hacia la Copa del Rey

El Campón vivió una de esas tardes que quedan grabadas en la memoria. Con un ambiente extraordinario y la ilusión de toda un pueblo empujando ... desde la grada, el Puerto de Vega dio un golpe de autoridad en la ida de la ronda previa de la Copa del Rey. Nada más arrancar, la afición se levantó de sus asientos: en el minuto 1, Sergio Ardura probó suerte en una falta al borde del área, rozando la escuadra y anunciando lo que se venía. El ímpetu era total y, apenas sesenta segundos después, Zorzano vio la amarilla por una entrada a destiempo sobre Davo.

La falta resultante sería el primer gran momento de la tarde. Borja Rodríguez ejecutó un disparo con efecto y sin apenas altura, imposible para el guardameta riojano, poniendo el 1-0 en apenas tres minutos. Los naviegos siguieron dominando, con un Ardura inspirado que obligó a Arkaitz a intervenir en el minuto 16. El premio al empuje llegó justo antes de la media hora: Gonzalo Trovato desbordó por la derecha y su centro encontró a Davo, que solo tuvo que empujarla para firmar el 2-0.

El recital no se detuvo y, en el minuto 36, Borja volvió a demostrar su calidad, aprovechando un balón al espacio para sortear al último defensor y batir al portero, que había salido de su arco, con un disparo potente y ajustado, asestando el 3-0.

Justo antes del descanso, una jugada ensayada, muy bien trabajada por Javier Prendes desde la pizarra, terminó con un disparo de Javier Suárez al poste, preludio de un momento desagradable. En la siguiente jugada, el visitante Miguel Ortiz denunció gritos racistas, obligando a parar el partido y a activar el protocolo por megafonía. Superado el incidente, Javi Torres atrapó con seguridad la única llegada del Alberite en el añadido.

Tras el paso por vestuarios, el guion apenas varió. El Alberite intentó reaccionar con un remate de Miguel González en un córner, demasiado alto, y con una ocasión de Martín Ruiz que se marchó cerca del palo. Entre medias, Arkaitz sostuvo a los suyos con una gran parada a disparo de Davo. Pero la sentencia definitiva llegó en el minuto 79, cuando el propio Davo cabeceó de forma impecable el 4-0, firmando su doblete.

La única nota negativa para los locales llegó en el minuto 84, con la expulsión por doble amarilla de Javier Suárez tras un choque con el guardameta visitante.

Con el pitido final, El Campón celebró una victoria incontestable que deja encarrilado el billete para la fase principal de la Copa del Rey. El próximo sábado, en La Rioja, tocará rematar la faena para soñar con recibir en el concejo de Navia a un equipo de Primera División. Ese último escollo será a las 16.45 horas en el Municipal Marino Sáenz Andollo, donde los asturianos estarán arropados por buena parte de sus aficionados, que no se querrán perder un día para la historia del club.