El Puerto de Vega, a un paso de hacer historia en Copa del Rey

Las grandes historias no surgen de la nada. Se construyen paso a paso, con esfuerzo, paciencia y un sueño común. Eso es lo que está ... viviendo el Puerto de Vega, que en estos meses está escribiendo el capítulo más emocionante de su larga trayectoria. Un club humilde, con décadas de vida en categoría regional, que hace apenas siete años competía en el escalón más bajo del fútbol asturiano y que hoy se encuentra rozando con la punta de los dedos un hito histórico: enfrentarse a un Primera División en la Copa del Rey.

El camino comenzó con la conquista de la Copa Asturfutbol, título que pocos pronosticaban para los naviegos. Pero el punto de inflexión llegó el pasado sábado, cuando el equipo dirigido por Javi Prendes se impuso con rotundidad al Alberite riojano en la ida de esta eliminatoria previa. «La información que teníamos era de nuestro director técnico, que hizo algún vídeo cuando se desplazó a verlos jugar en Liga», relata David Álvarez 'Davo', uno de los grandes protagonistas del triunfo. «Sabíamos que siendo más intensos que ellos y jugando en casa teníamos un plus. Al final dimos un golpe sobre la mesa y nos pusimos 4-0. Nadie se lo esperaba, pero cuando empezaron a entrar los goles y veíamos que estábamos mejor, intentamos ir a por más», explica.

El Campón se vistió de gala para la cita, presentando una entrada magnífica y un ambiente propio de las grandes ocasiones. Borja Rodríguez y el propio Davo firmaron los cuatro goles, repitiendo protagonismo tras la final de la Copa Asturfutbol. «Bueno, héroes somos todos, yo creo. Somos un equipo muy junto, que vamos todos a una, y para eso estamos los delanteros, para meter goles», comenta el atacante, que prefiere repartir méritos en un vestuario unido.

El último obstáculo para enfrentar a un Primera será esta tarde con la confirmación del pase ante el Alberite

Más allá de los tantos, lo que late es un sentimiento compartido en un pueblo que vive con pasión este sueño inesperado. «Es un honor poder hacer a un pueblo cumplir su sueño, un sueño que hace un año nadie se lo esperaba. Ahí estamos y vamos a intentar darlo todo para el partido que nos queda y poder enfrentarnos a un Primera», subraya Davo, consciente de lo que supondría para la villa marinera.

El último obstáculo llega esta tarde, a las 16.45, en tierras riojanas. Allí el Puerto de Vega tratará de confirmar la clasificación ante el Alberite. En el horizonte, el sorteo del lunes con rivales como Celta, Real Sociedad, Alavés… y el Real Oviedo. «Yo prefiero al Oviedo, un club de aquí y mejor entrada no vamos a tener con otro Primera. Pero bueno, estaremos contentos con el que sea. Primero toca acabar de sellar nuestro pase», menciona. El sueño está más cerca que nunca.