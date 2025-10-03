El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La plantilla del Puerto de Vega, que está ilusionando a toda su afición. PUERTO DE VEGA CF
Copa del Rey

El Puerto de Vega, a un paso de hacer historia en Copa del Rey

Tras el 4-0 de la ida, el Puerto de Vega vive su momento más dulce en la Copa del Rey: «Es un honor poder hacer a un pueblo cumplir su sueño»

Samuel Osorio

Gijón

Viernes, 3 de octubre 2025, 23:54

Comenta

Las grandes historias no surgen de la nada. Se construyen paso a paso, con esfuerzo, paciencia y un sueño común. Eso es lo que está ... viviendo el Puerto de Vega, que en estos meses está escribiendo el capítulo más emocionante de su larga trayectoria. Un club humilde, con décadas de vida en categoría regional, que hace apenas siete años competía en el escalón más bajo del fútbol asturiano y que hoy se encuentra rozando con la punta de los dedos un hito histórico: enfrentarse a un Primera División en la Copa del Rey.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

