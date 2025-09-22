En directo | Balón de Oro: Lamine Yamal y Dembelé, favoritos
La 69º edición del premio individual más prestigioso del mundo del fútbol se celebra en el Théâtre du Châtelet de París
Lo más importante
Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:00
19:19
El ranking masculino del 20 al 11
Ya se conoce la posición del Balón de Oro masculino desde la posición 30 a la 13. Sólo queda por desvelarse el nombre de los 12 finalistas:
Puesto 30: Michael Olise
Puesto 29: Florian Wirtz
Puesto 28: Virgil Van Dijk
Puesto 27: Declan Rice.
Puesto 26: Erling Haaland
Puesto 25: Denzel Dumfries
Puesto 24: Fabián Ruiz
Puesto 23: Jude Bellingahm
Puesto 22: Alexis Mac Allister
Puesto 21: Serhou Guirassy
Puesto 20: Lautaro Martínez
Puesto 19:Joao Neves,
Puesto 18; Scott Mc Tominay
Puesto 17: Robert Lewandowski
Puesto 16: Vinicius Jr.
Puesto 15: Viktor Gyökeres
Puesto 14: Désiré Doué
Puesto 13: Harry Kane
Puesto 12: Khvicha Kvaratskhelia
19:09
El ranking femenino del 20 al 11
Ya se conoce la posición del Balón de Oro femenino desde la posición 20 a la 11. Sólo queda por desvelarse el nombre de las 10 finalistas:
Puesto 29: Steph Catley
Puesto 28: Clara Mateo
Puesto 27: Frida Leonhardsen Maanum
Puesto 26: Lindsey Horan Heaps
Puesto 25: Emily Fox
Puesto 24: Sofia Cantore
Puesto 23: Johanna Rytting Kaneryd
Puesto 22: Esther Gonzalez
Puesto 21: Amanda Gutierres
Puesto 20: Pernille Harder
Puesto 19: Klara Bühl
Puesto 18: Melchie Dumornay
Puesto 17: Temwa Chawinga
Puesto 16: Cristiana Girelli
Puesto 15: Sandy Baltimore
Puesto 14: Barbra Banda
Puesto 13: Caroline Graham Hanse
Puesto 12: Marta
Puesto 11: Claudia Pina
19:06
Importante
Así se fabrica el Balón de Oro
One last touch... ✍️ #ballondorpic.twitter.com/sTS7C5CNlA— Ballon d'Or (@ballondor) September 21, 2025
19:03
Cada miembro del jurado selecciona a diez jugadores en orden descendente de mérito de una lista de 30 nominados. Los diez jugadores seleccionados reciben 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto respectivamente. El Balón de Oro se otorga al jugador con el mayor número de puntos. En caso de empate, los jugadores se separan por el número de votos como primero. Si el empate persiste, se separan por el número de votos como segundo, luego por el número de votos como tercero y así sucesivamente.
19:03
El Balón de Oro lo concede un jurado internacional de periodistas especializados, con un representante por país, entre los 100 primeros de la última clasificación de la FIFA (antes de que se publiquen las listas) en el caso de los hombres y entre los 50 primeros en el caso de las mujeres.
19:01
Importante
¿Cómo se deciden los premios Balón de Oro?
El Balón de Oro se concede en función de tres criterios principales:
-Actuaciones individuales, carácter decisivo e impacto
-Actuaciones y logros del equipo
-Clase y juego limpio
18:59
Todos los premios de la gala
En la gala de esta noche se van a dar los siguientes premios
Balón de Oro masculino (al mejor jugador, temporada 2024/25)
Balón de Oro femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)
Trofeo Kopa masculino (al mejor jugador joven, temporada 2024/25)
Trofeo Kopa femenino (a la mejor jugadora joven, temporada 2024/25)
Trofeo Yashin masculino (al mejor portero, temporada 2024/25)
Trofeo Yashin femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)
Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador en club/selección nacional, temporada 2024/25)
Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora en club /selección nacional, temporada 2024/25)
Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador en club/selección nacional, temporada 2024/25)
Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenador/a en club/selección nacional, temporada 2024/25)
Trofeo al Club del Año masculino
Trofeo al Club del Año femenino
Premio Sócrates (jugadores cuyo compromiso va mucho más allá del terreno de juego)
18:57
Importante
Nominadas al Balón de Oro femenino 2025
Las candidatas para el Balón de Oro femenino 2025 son:
Sandy Baltimore (Francia, Chelsea)
Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)
Aitana Bonmatí (España, Barcelona)
Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea)
Klara Bühl (Alemania, Bayern)
Mariona Caldentey (España, Arsenal)
Sofia Cantore (Italia, Juventus/Washington Spirit)
Steph Catley (Australia, Arsenal)
Temwa Chawinga (Malaui, Kansas City)
Melchie Dumornay (Haití, OL Lyonnes)
Emily Fox (Estados Unidos, Arsenal)
Cristiana Girelli (Italia, Juventus)
Esther González (España, Gotham FC)
Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona)
Patri Guijarro (España, Barcelona)
Amanda Gutierres (Brasil, Palmeiras)
Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)
Pernille Harder (Dinamarca, Bayern)
Lindsey Heaps (Estados Unidos, OL Lyonnes)
Chloe Kelly (Inglaterra, Manchester City/Arsenal)
Frida Leonhardsen Maanum (Noruega, Arsenal)
Marta (Brasil, Orlando Pride)
Clara Mateo (Francia, Paris FC)
Ewa Pajor (Polonia, Barcelona)
Clàudia Pina (España, Barcelona)
Alexia Putellas (España, Barcelona)
Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)
Johanna Rytting Kaneryd (Suecia, Chelsea)
Caroline Weir (Escocia, Real Madrid)
Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal)
18:56
Importante
Los nominadas al Balón de Oro masculino 2025
Hay varios candidatos, pero sobre todo parece un pulso entre Ousmane Dembélé y Lamine Yamal. Los candidatos para el Balón de Oro masculino son:
Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)
Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)
Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain/Manchester City)
Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain)
Denzel Dumfries (Países Bajos, Inter)
Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)
Viktor Gyökeres (Suecia, Sporting CP/Arsenal)
Erling Haaland (Noruega, Manchester City)
Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain)
Harry Kane (Inglaterra, Bayern)
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/Paris Saint-Germain)
Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)
Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)
Lautaro Martínez (Argentina, Inter)
Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
Scott McTominay (Escocia, Napoli)
Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)
João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain)
Michael Olise (Francia, Bayern)
Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)
Pedri (España, Barcelona)
Raphinha (Brasil, Barcelona)
Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)
Fabián Ruiz (España, Paris Saint-Germain)
Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)
Virgil van Dijk (Países Bajos, Liverpool)
Vinicius Júnior (Brasil, Real Madrid)
Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)
Florian Wirtz (Alemania, Leverkusen/Liverpool)
Lamine Yamal (España, Barcelona)
18:54
La 69º edición del Balón de Oro, el premio individual más prestigioso del mundo del fútbol espera al sucesor de Rodri. La gala se celebra desde las 21:00 horas en el Théâtre du Châtelet de París.
