El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Mourinho dando instrucciones en el duelo ante el Benfica. Reuters
Fútbol internacional

El Fenerbahçe despide a José Mourinho con una indemnización millonaria

La eliminación ante el Benfica en la previa de la Champions ha sido el detonante final que le ha costado el puesto al técnico portugués

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:35

José Mourinho ha sido destituido como técnico del Fenerbahçe. Tras la eliminación ante el Benfica en la fase previa de la Champions, la directiva del club turco no ha tardado ni 48 horas en anunciar el despido fulminante del entrenador portugués mediante un comunicado en sus redes sociales. Una marcha que no será barata, ya que tendrán que pagar una cifra cercana a los 20 millones de euros de indemnización.

«Hemos despedido a José Mourinho, quien ha sido el entrenador de nuestro equipo desde la temporada 2024-2025. Le agradecemos su esfuerzo por nuestro equipo y le deseamos éxito en su carrera», explica de manera concisa el comunicado del club turco.

La noticia llega después de volver a quedarse fuera de la Champions, tras perder 1-0 contra el Benfica, en un partido en el que no llegaron ni a tirar a portería y que les clasifica para la Europa League. Mourinho deja de esta forma al equipo turco fuera de la máxima competición de clubes y en séptimo lugar en la Superliga turca, con una victoria y un empate.

Críticas del portugués a la directiva

Esta misma semana en la previa del partido ante el conjunto portugués, Mourinho mostró su descontento ante la falta de nuevas incorporaciones, criticando a los dirigentes del Fenerbahçe: «No creo que se haya hecho ningún esfuerzo extra para los fichajes. Si la Champions fuera el objetivo principal de nuestro club, creo que algo habría ocurrido con los nuevos fichajes para los partidos ante Feyenoord o Benfica», señaló el técnico, generando un gran revuelo con sus palabras.

Sin embargo, el descontento viene por ambas partes ya que la junta del Fenerbahçe tampoco estaba satisfecha con el trabajo de Mourinho. Ya que ni ha conseguido meter al equipo en la Champions y en la Superliga turca se ha visto superado por el Galatasaray, su eterno rival.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jaleo en San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón
  2. 2 Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón
  3. 3 Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio
  4. 4 Un gijonés de 68 años, rescatado en la playa de San Lorenzo
  5. 5 Un joven recibe varias puñaladas durante la verbena en las fiestas de San Agustín en Avilés
  6. 6 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  7. 7 Asturias, destino vacacional de moda entre los famosos
  8. 8

    Iberia recibe la llegada de Volotea a la ruta entre Asturias y Madrid bajando sus tarifas a 25 euros
  9. 9

    El Sporting de Gijón reactiva el fichaje de Lasha Odisharia
  10. 10 Herido un operario en una obra en el barrio gijonés de Moreda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Fenerbahçe despide a José Mourinho con una indemnización millonaria

El Fenerbahçe despide a José Mourinho con una indemnización millonaria