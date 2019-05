Iker Casillas estará tres días hospitalizado tras sufrir un infarto en Oporto 01:02 Sara Carbonero llega al hospital donde está ingresado Iker Casillas tras sufrir un infarto. / Vídeo: Atlas El portero ha pasado su primera noche en el hospital estable y rodeado de su familia EFE Jueves, 2 mayo 2019, 17:58

Iker Casillas ha pasado su primera noche en el Hospital CUF de Oporto, donde fue ingresado este miércoles tras sufrir un infarto agudo de miocardio, estable y rodeado de su familia, a la espera de que se le hagan nuevas evaluaciones para conocer cómo marcha su recuperación.

El guardameta español, que cumplirá 38 años este mes, fue sometido el miércoles a un cateterismo después de sentirse indispuesto en un entrenamiento y, tal y como mostró el propio jugador horas después en redes sociales, se encuentra estable y animado.

«Todo está controlado», escribió junto a una fotografía en la que se le ve sonriente en la cama del hospital, donde es acompañado por su mujer, Sara Carbonero, quien también envió un mensaje a través de redes sociales. «Afortunadamente todo ha quedado en un susto», fue el mensaje de la periodista, quien agregó que «la vida tiene a veces esa extraña manera de recordarnos celebrar cada latido».

El representante del club, Carlo Cutropía, ha avanzado en una entrevista a la emisora Cope que el portero pasará «tres días en el hospital» para que los sanitarios se cercioren de que se encuentra bien.

En este sentido, el médico del Oporto, Nelson Pulga, afirmó ayer que va a quedar «perfectamente recuperado», aunque advirtió que habrá que esperar para saber si podrá continuar jugando al fútbol de máximo nivel.

Futuro profesional

En Portugal varios medios, como 'A Bola0', hablan de una baja fija de tres meses antes de que se tome una decisión en verano, mientras que otros especialistas ven casi imposible que el excapitán del Real Madrid vuelva a jugar al más alto nivel profesional después de que reciba el alta.

Primero tendrá que hacer una vida tranquila, tomar una medicación y luego esperar la evolución de las lesiones. «No se puede jugar al fútbol con un stent coronario y mucho menos un portero. Iker acabará haciendo una vida normal pero no jugará al deporte profesional», explicó Juan Antonio Corbalán, ex jugador de baloncesto internacional y cardiólogo.

El futuro deportivo de Casillas, que tiene contrato hasta 2020 con el Oporto, es una incógnita. A sus 37 años asume que es posible que no pueda volver a jugar, que dependerá de los resultados de las pruebas médicas rigurosas que se le realicen en el futuro. En el mejor de los casos, si la arteria no ha dejado huella en el músculo tendrá que esperar a que se consolide. Después, en el caso de que todo esté perfecto, el club debería valorar si podría reincorporar al trabajo. «Es un luchador, por qué no va a jugar de nuevo...», dijo su agente Carlo Cutropía, en Cope aunque en cualquier caso recordó que «esto es más importante que ganar el Mundial, es la mayor victoria de su vida».