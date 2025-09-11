José Antonio Rodas, médico de la Real Federación Española de Fútbol: «En la base deberían estar los mejor preparados para entrenar»

José Antonio Rodas (Avilés, 1962) lleva toda una vida cuidando de los deportistas. El prestigioso traumatólogo, médico de la Federación Española de Fútbol, colaborador de ... la territorial y con pasado en múltiples clubes como Sporting, Real Avilés y Marino, acaba de llegar de Kosovo, donde formó parte de la expedición de la Selección Sub 21 que compitió en la fase de clasificación de la Eurocopa de la categoría. En la jornada de ayer pronunció una conferencia en Oviedo sobre la prevención de lesiones en el marco de la designación de Asturias como Región Europea del Deporte 2025 y como parte del programa ADN (Asturies Deporte y Naturaleza).

-¿Cómo se previenen las lesiones en el deporte base?

-Es un asunto sin resolver. Los deportistas de base solo piensan en hacer el deporte, no en que se van a lesionar. Es muy difícil explicarle a un niño que tiene que seguir unas normas para evitar que se lesione cuando no tiene el concepto de lesión ni prevención.

-Hay avances como los cambios en los sistemas de entrenamiento.

-Se ha adaptado el deporte según las personas y la modalidad para realizar esa especialidad deportiva. Se ha vuelto más específico. ¿Es factible que un futbolista haga bicicleta para fortalecer los isquiotibiales cuando su deporte no lo hace en bicicleta? No le va a servir para nada. El sistema de entrenamiento ha dejado de ser generalizado y se ha vuelto específico y esa es la parte buena.

-¿También en las bases?

-Debería de aplicarse. En el deporte base deberían estar las personas mejor preparadas para entrenar. En un equipo de estrellas todos saben lo que tienen que hacer, solo hay que darles unas pinceladas. Pero a los niños les tienes que enseñar. Ese triaje de que el niño haga una actividad deportiva que fomente su salud y no se la quite debería estar llevada a cabo por personal muy cualificado. Ya los hay. Deberíamos aplicar más medidas, precaución y conocimiento en el futuro del que pueda llegar a ser un deportista de élite. Si no, podemos llegar a hacer mucho daño, sin querer, a deportistas que llegarán a cierto nivel, pero no a la élite. Hay que mirar al deporte que fomenta la salud.

-Ese problema en el alto rendimiento no se da.

-Hay equipos multidisciplinares muy preparados. Es lo que echo en falta cuando se trabaja con gente que hace actividades deportivas para un montón de chavales o porque es vocacional y lleva mucho haciéndolo.

-¿Tiene el fútbol alguna característica que le haga más propenso a las lesiones?

-No es más propenso. En la mutualidad de futbolistas hay un millón de afiliados. No es que haya más lesiones, es que hay más gente practicándolo. Es un deporte en el que corres y ejecutas con los mismos miembros. El futbolistas necesita ser muy coordinado. Los traumatismos no se pueden corregir, pero sí una lesión que se produce en una zona en desarrollo porque la sobrecargas más de lo que tolera.

-En el ámbito profesional, ¿tiene una prevalencia de lesiones mayor que en otros deportes?

-En el fútbol masculino hay un descenso respecto a la exposición que tienen a ellas en entrenamientos y partidos. En cambio, en el femenino hay un incremento. Se están valorando otros factores relacionados con la composición de cada uno. Los ciclos hormonales de las mujeres son muy distintos a los del hombre y pueden varias la situación de las estructuras que se pueden lesionar, sobre todo en relación con el ligamento cruzado. Eso hace que se investigue por el incremento de lesiones en mujeres. Están sobradamente preparadas para jugar, lo que sí es que las características de la mujer en ese aspecto no es que sean distintas, es que son únicas. Hay que interpretar bien su estructura orgánica.

-Los futbolistas profesionales se quejan de la saturación del calendario. ¿Hay relación con las lesiones?

-Hay varios tipos de lesiones: las que se producen por un accidente agudo, una patada que te rompe un hueso, y las que se producen en tendones y músculos por el uso repetitivo sin el descanso adecuado o por mala técnica de entrenamiento, mal calzado... Sobre esas se puede trabajar. Cuando haces que una persona trabaje una estructura por encima de lo que tolera, se va a lesionar más fácilmente. Las temporadas apretadas pueden generar más lesiones. Veremos lo que ocurre con los equipos que han jugado el Mundial de Clubes. No quiero llamar al karma, hay que observarlo. La gente no sabe que un futbolista, cuando acaba un partido de alto nivel, tiene problemas para caminar al día siguiente. Pasa lo mismo con cualquier deporte, con un calendario apretado, las lesiones por sobreúso van a ser más frecuentes.