El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los aficionados desplegan en la grada una gran bandera del Barça REUTERS

El Barça elige el Lluís Companys para jugar contra el PSG en el estreno de la Champions

El club, que continúa trabajando para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou, lo ha comunicado a primera hora de la mañana

C.P.S.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:16

El estreno del Barça en la Champions tendrá lugar finalmente en el estadi Olímpic Lluís Companys. A través de un comunicado, el club azulgrana ha ofrecido todos los detalles del duelo ante el conjunto parisino, que supondrá la vuelta de Luis Enrique -como ya sucediese hace dos temporadas- a la Ciudad Condal.

«El FC Barcelona informa que el segundo partido correspondiente a la fase de Liga de la Champions League, del miércoles 1 de octubre, a las 21.00 horas, frente al París Saint-Germain, se disputará en el Estadi Olímpic Lluís Companys», reza el texto difundido.

La propia UEFA ya fijó en su página web Montjuïc como sede para el duelo ante el vigente campeón de la competición. El club que preside Joan Laporta recuerda que el Barcelona continúa trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  2. 2 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  3. 3 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  4. 4

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  5. 5 La abogacía despide a Marta Felgueroso y Abel Díaz: «Con fe es más fácil afrontarlo»
  6. 6

    Salud admite contratar a médicos de Familia sin la especialidad homologada de «forma temporal» y en
  7. 7 Espectacular vuelco de un camión, que obliga a cortar la A-8 en Caravia
  8. 8

    El jinete asturiano Sergio Álvarez Moya renuncia a competir con España
  9. 9 Un herido en nuevo choque de un autobús en Gijón
  10. 10

    Duro Felguera ultima la venta de su sede en Gijón y prevé mudarse a Langreo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Barça elige el Lluís Companys para jugar contra el PSG en el estreno de la Champions

El Barça elige el Lluís Companys para jugar contra el PSG en el estreno de la Champions