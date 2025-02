Marcelo, sobre Valdano: «No rectifico. Algunas cosas hacen daño»

Óscar Bellot Madrid Martes, 5 de noviembre 2019, 13:23 | Actualizado 15:40h. Comenta Compartir

Marcelo acaricia los cien partidos en competición europea con el Real Madrid, un registro sólo a la altura de los más grandes. Alcanzará tan señera cifra de saltar el miércoles al césped del Santiago Bernabéu para encarar al Galatasaray en la cuarta jornada del grupo A de la Liga de Campeones, en la que los blancos podrían dejar casi visto para sentencia su pase a octavos de volver a ganar al conjunto turco. «Es una ilusión muy grande poder hacer tantos partidos en el club más grande del mundo. Llevo casi toda mi vida aquí y es un orgullo y una responsabilidad inmensa estar en el Real Madrid. Estoy muy contento. Ojalá sea un gran partido», dijo el segundo capitán del Real Madrid en la previa del encuentro, aprovechando para remarcar que nunca se ha sentido intocable.

«Como nunca me he visto como titular tampoco puedo verme como reserva. Estoy aquí para ayudar al equipo a que gane partidos y para eso hay que pensar que eres uno más porque somos 25 que estamos para jugar siempre», recalcó el lateral, que poco a poco va recuperando su mejor versión tras un curso, el pasado, para olvidar. «Me encuentro mucho mejor que la temporada pasada. He trabajado para eso», afirmó el brasileño, noticia los últimos días por su artículo en 'The Player's Tribune', en el que reveló la ansiedad que padeció antes de la final de Kiev en la que los blancos amarraron la 'decimotercera' y se quejó de unas declaraciones de Jorge Valdano aludiendo al peligro que podría representar para él Mohamed Salah, la estrella egipcia del Liverpool. «Que le den una foto a Marcelo de Salah para que le empiece a tener en sus oraciones», dijo el ahora comentarista semanas antes de aquella cita en 'El Transistor' de Onda Cero.

«Las cosas que escucho y leo son cosas mía. Tengo mucho respeto y cuidado sobre estas cosas. Algunas cosas hacen daño a los futbolistas, a los entrenadores y a los presidentes. A veces no hay respeto. Cuando hablo en 'The Player's Tribune' son cosas que cuento de mi vida y siempre tengo cuidado. No rectifico. Son cosas que pasan pero he dejado claro que cosas que pueden hacer daño pueden motivarte mucho más», indicó sobre aquellos comentarios del que fuera delantero, entrenador y director deportivo del Real Madrid.

Liga y Champions

Recalcó Marcelo que el del Galatasaray va a ser «un partido durísimo». «Tenemos que salir a ganar. Estamos con ganas de jugar, muy motivados. Va a ser duro y nos gusta jugar este tipo de partidos», comentó el zurdo, que considera que se puede definir como una final dada la delicada situación de los blancos tras su derrota ante el PSG y el empate contra el Brujas. «Partidos así son los mejores. Tenemos que ganar para estar ahí arriba, para pasar de fase. Podemos encararlo como una final», aseveró.

Negó que la Champions motiva más al Real Madrid que la Liga. «Depende de los partidos. No es cuestión de que la Champions motive más. Hay partidos y partidos. Hemos ganado cuatro Champions en cinco años. En Liga no hemos ganado suficiente en estos trece años (por los que lleva en el club), pero cada partido de Liga es una motivación. Defender el escudo del Real Madrid es algo que todos los niños quieren. No se puede comparar la Champions con la Liga, son dos competiciones diferentes y a mí me motivan las dos», enfatizó.

Y se refirió por último a lo vivido antes de la final de Kiev. «Presión siempre va a haber. Es el precio que pagas por jugar en el mejor club del mundo. Tienes que tener mucha responsabilidad. En todos los trabajos podemos tener ansiedad. Por eso cuando conté esta historia quería decirle a los niños y a mis fans que somos iguales que ellos, que tenemos problemas diarios pero tenemos que estar ahí», completó.