Zidane: «El primero que sufre es Bale»

Óscar Bellot Madrid Martes, 5 de noviembre 2019, 14:18 | Actualizado 16:57h. Comenta Compartir

La situación de Gareth Bale sigue marcando las comparecencias de Zinedine Zidane en la ciudad deportiva de Valdebebas. Hasta siete de las doce preguntas que le realizaron al técnico del Real Madrid en la previa del crucial duelo ante el Galatasaray en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones versaron sobre el extremo, convocado este martes por el seleccionador galés, Ryan Giggs, pese a que no juega con el Real Madrid desde el anterior parón internacional, cuando cayó lesionado en el compromiso del combinado británico contra Croacia el 13 de octubre. «El primero que sufre es el jugador. Él quiere estar con nosotros. Si no está listo para jugar no va a jugar ahí, creo. No me molesta. La situación es esta, se ha lesionado, ha vuelto aquí y no se ha recuperado, pero él quiere recuperarse, estar con sus compañeros y jugar. Están diciendo que yo quiero que se marche en enero. Es tontería. Nadie puede sacar de mi boca una cosa falsa. Yo quiero que se quede Gareth con nosotros hasta final de temporada», remarcó el marsellés.

Trató de capear de nuevo Zidane el temporal con el '11', como ya hiciera en la previa del partido ante el Betis, que el 'Expreso de Cardiff' contempló en el palco hasta que se marchó en la recta final, algo que permite el reglamento interno y que también hizo James Rodríguez, lesionado al igual que el ex del Tottenham y que tampoco estará frente al Galatasaray. «Tenéis que dejar de decir lo mismo siempre, que se ha ido antes del final. Cuando yo jugaba pasaba lo mismo, te podías ir antes del final. Lo importante es que estén antes del partido y al descanso apoyando. Están con el equipo y comprometidos todos. Lo que quieren es ver ganar a su equipo. No tengo dudas de eso», terció sobre un gesto que no gusta a parte de la hinchada.

Recalcó Zidane que Bale «no está preparado para entrenar con normalidad», aunque asumió que su país «tiene derecho a convocarle». «Nosotros no nos metemos. El jugador quiere estar bien, no hay que dudar. Sufre él primero. Vamos a ver esta semana y luego a ver si va a estar listo con su selección o no. De momento la pena es que no está listo», incidió antes de insistir en que «ir se tiene que ir» al estar citado por Giggs, pese a que a Zidane le gustaría que siguiese recuperándose en Valdebebas.

Manifestó Giggs horas antes que Bale le había asegurado que estaría en condiciones de jugar ante Azerbaiyán y Hungría en dos citas vitales para Gales, que se juega sus últimas opciones de estar en la Eurocopa. «Ahora mismo no está disponible. La conversación con su seleccionador no me la sé. Lo único que me interesa es tener a Gareth bien. No puede estar con nosotros, está molesto él lo primero. Yo quiero a todos mis jugadores disponibles y de momento no está pasando eso con Gareth», replicó Zidane, que aseguró que Bale «va a contar y va a intentar hacerlo bien con el Real Madrid cuando esté bien».

«Nunca me ha pasado nada con Gareth»

Rechazó que la relación con Bale se rompiese definitivamente cuando no le citó para el partido de Champions ante el Brujas. «No estaba disponible, sólo eso. No ha cambiado nada. Es la coincidencia de que se lesionó y no está recuperado», comentó sin querer manifestarse sobre si la prensa y la afición están siendo injustas con un futbolista por que el Real Madrid pagó 101 millones de euros en 2013. «No me meto en eso. Son cosas que hay que aguantar, lo que se dice fuera. Es lo mismo para cada uno. Lo importante es lo que nosotros vivimos dentro y el jugador también. No creo que esté a gusto sabiendo que está fuera del equipo», apuntó.

La falta de sintonía entre ambos es evidente y viene de lejos, por mucho que Zidane bromease señalando que se dicen «todos los días 'buenos días'». «Quiero a mis jugadores. No podemos tener todos la misma cercanía, pero nunca me ha pasado nada con Gareth. Lo mismo este verano cuando se tenía que marchar. Está aquí, yo estoy contento, es muy bueno», defendió.

Se refirió también a James. «Está con molestias y es el día a día. No podemos contar ahora lo que tiene exactamente. Esta es la realidad. Ojalá que vuelva rápido», dijo del cafetero, renqueante desde el choque contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán pese a que siguió jugando para ganarse la confianza de Zizou.

El futuro de Mbappé

Recordó que Kylian Mbappé ya confesó en su día que «su sueño era jugar en el Real Madrid», cuando se le interpeló por las declaraciones del vicepresidente del Mónaco sobre el motivo por el que el delantero por el que suspira el madridismo prefirió marcharse al PSG en el verano de 2017. «Es el jugador el que va a decidir sobre su futuro. De momento es jugador del PSG y veremos lo que pase en el futuro», agregó.

Habló de las polémicas con el videoarbitraje, después de que el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, se quejase con amargura del posible penalti no señalado en el partido ante el Betis por mano de Feddal. «El VAR, como sistema, es algo positivo. Está puesto en marcha para mejorar nuestro deporte. Pero yo veo cosas que suceden que son diferentes de una situación a otra, unas decisiones que no concuerdan», indicó Zidane. «El otro día vi mano pero hay que aceptar los errores del resto también. Espero que cada vez haya menos errores y polémicas. El VAR está para que todo sea más claro y transparente y ahora mismo todavía no lo es», remarcó.

«El VAR está para que todo sea más claro y transparente y ahora mismo todavía no lo es»

Demandó por último el apoyo de la afición para que lleve en volandas a su equipo ante el Galatasaray. «Le pido a la afición que siempre esté, también en los momentos complicados de un partido, porque no siempre se puede hacer la diferencia desde el minuto 1. Necesitamos a la afición con nosotros hasta el final», remachó.

Ampliar Vinicius, durante el entrenamiento de este martes en Valdebebas. Pierre-Philippe Marcou (Afp) Vinicius, fuera de la lista otra vez Por segunda vez en una semana, Vinicius volvió a quedarse fuera de la convocatoria de Zinedine Zidane. El brasileño no figura en la lista de diecinueve futbolistas citados por el marsellés para el trascendental duelo de este miércoles ante el Galatasaray, en el que los blancos se juegan su futuro en la Liga de Campeones. El ex del Flamengo ya se cayó de la lista para el partido ante el Leganés de la undécima jornada de Liga, aunque regresó para el enfrentamiento contra el Betis del pasado sábado e incluso disputó los último 25 minutos, en los que volvió a mostrarse errático, desperdiciando varias ocasiones con su equipo volcado en pos de una victoria que no llegó. En la convocatoria entró Lucas Vázquez, ausente desde el partido contra el Brujas de la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions por problemas físicos aunque ya fue citado para el partido frente al Leganés, que vio desde el banquillo. No forman parte de la lista Odriozola, Brahim y Mariano, habituales descartes de Zidane, que no puede contar con los lesionados Asensio, Nacho, Bale y James.