El Real Madrid tiembla en su asalto a la cima

Con la moral reforzada por su goleada al Leganés, el Real Madrid se mide al Betis en busca de su tercera victoria consecutiva antes de otro duelo crucial en la Champions contra el Galatasaray. No es asunto baladí, ya que los blancos no recuerdan una racha semejante desde que Zinedine Zidane retornase al banquillo el pasado 11 de marzo. Entonces sumó dos triunfos seguidos el marsellés que se unieron al que logró Santiago Solari ante el Valladolid en su adiós. Más hay que remontarse para fechar la última ocasión en que firmaron tres de tres al dictado del galo, cuando superaron de modo consecutivo a Getafe, PSG, Eibar, Girona, Las Palmas y Juventus entre el 3 de marzo y el 3 abril de 2018. Pero hacer las tres en raya no es sólo el propósito del técnico local; será también el desafío de los verdiblancos, victoriosos en sus dos visitas más recientes al coliseo de Chamartín y que necesitan seguir sumando después de que Rubi salvase la cabeza frente al Celta.

Los choques intersemanales han aminorado la presión con que encaran Real Madrid y Betis el partido de este sábado. El cuadro de Zidane recuperó la sonrisa en su primera noche plácida del curso y sacó brillo a un once en auge. Courtois dejó su segunda portería a cero seguida, la zaga apenas tuvo trabajo, Kroos volvió a pisar área con asiduidad, guarecida su espalda por unos soberbios Casemiro y Valverde, mientras que el tridente se desató con Rodrygo maravillando con su descaro y eficacia, Hazard más desenvuelto y otro recital de Benzema. Los andaluces recibieron un balón de oxígeno con una victoria agónica gracias a un tanto sobre la bocina de Fekir en el Benito Villamarín cuando el despido amenazaba ya a su técnico, que podría verse abocado con todo al finiquito de salir escaldado del Bernabéu, a ocho días del volcánico derbi sevillano.

El calendario inmediato condiciona los planes de Zidane, que tras repetir bloque titular por primera vez en la temporada ante el Leganés, introducirá cambios pensando en el Galatasaray, con los blancos aún apurados en la Liga de Campeones pese al alivio que representó su victoria en Estambul. «No tengo un plan A, B o C», remarcó este viernes el técnico.

Modric vuelve al once

Mendy entrará en el lateral izquierdo por Marcelo, que el jueves reveló su ansiedad previa a la final de Kiev. Modric, apretado por Valverde, regresará a la sala de máquinas, donde Zidane sigue exprimiendo a Casemiro y Kroos ha tomado el bastón de mando. El gran momento de Rodrygo invita a darle continuidad al paulista, que quema etapas a velocidad del rayo, aunque Zidane devolvió a Vinicius a una lista en la que no entraron por decisión técnica Odriozola, Lucas Vázquez, Brahim y Mariano. Jovic se quitó presión rompiendo su sequía ante el Leganés, pero no habrá tregua para Benzema, autor de siete goles en doce enfrentamientos con el Betis y que retará a otro de los pistoleros de la Liga, el verdiblanco Loren. Son bajas los lesionados Asensio y Nacho, además de Bale, recuperándose aún de un percance que sigue siendo la comidilla en Valdebebas pero sin diagnóstico oficial, y James, que regresó este viernes al trabajo tras su viaje a Colombia por su reciente paternidad.

Con la soga aún alrededor del cuello de Rubi, el Betis se ampara en sus dos visitas más recientes al Bernabéu para soñar con otra campanada. El curso pasado sacó partido del desánimo blanco para asaltar el coso de Chamartín con goles de Loren y Jesé. Y el anterior se impuso con un tanto de Sanabria a un equipo que vio detenida aquel día en 73 la serie de encuentros consecutivos marcando. Ausentes por lesión el meta Dani Martín, el delantero Juanmi y sus dos únicos medio centros puros, William Carvalho y Javi García, el técnico catalán alistará a Sidnei en la zaga y adelantará a Bartra a la medular.

Alineaciones: Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrygo, Benzema y Hazard.

Betis: Joel, Emerson, Mandi, Feddal, Sidnei, Álex Moreno, Bartra, Guardado, Canales, Fekir y Loren.

Árbitro: Sánchez Martínez (colegio murciano).

Hora: 21:00 h.

Estadio: Santiago Bernabéu.

TV: Movistar LaLiga.

El

Se le sigue resistiendo a Zidane esa racha, necesaria para reforzar la moral de un plantel al que le sigue faltando fiabilidad,

Con la pólvora mojada después de la

Real Madrid Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrygo (Vinicius, min. 65), Benzema (Jovic, min. 83) y Hazard. 0 - 0 Betis Joel, Emerson, Mandi, Feddal, Sidnei, Álex Moreno (Barragán, min. 93), Bartra, Guardado, Canales, Fekir (Ismael, min. 96) y Loren (Borja Iglesias, min. 74). Árbitro; Sánchez Martínez (colegio murciano). Amonestó a Bartra, Casemiro, Joel, Feddal, Mendy y Guardado.

Incidencias: Partido de la duodécima jornada de Liga, disputado en el Santiago Bernabéu ante 70.375 espectadores.

Afirma Zidane que

El balcánico firmó de inmediato una acción digna del genio que es, dejando pasar entre las piernas un pase de Carvajal al espacio que recogió Benzema para probar a Joel. Primer detalle de calidad al que se sumaría enseguida Hazard con una de sus diagonales marca de la casa para superar al arquero, aunque

Dueño de la pelota, ordenado y dinámico en los desmarques ante un Betis tibio en la presión, el Real Madrid atacaba por entonces con soltura.

El conjunto de Rubi pasó el primer tramo a merced del rival, sometido por un equipo que disfrutaba al primer toque. Apenas un disparo demasiado curvado de Fekir provocó algo de zozobra a Courtois antes de que

Más vulnerable en la medular con Modric que con Valverde aunque también con mayor creatividad, el Madrid desaprovechaba los mejores minutos de Hazard desde que viste de blanco, con

Necesitaba más verticalidad el Real Madrid,