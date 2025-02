Simeone: «La eliminatoria está al 50% porque son dos equipos muy buenos»

Ignacio Tylko Madrid Lunes, 22 de febrero 2021, 19:00 Comenta Compartir

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, se mostró bastante plano en la conferencia de prensa previa al choque de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, que enfrentará este martes a su equipo con el Chelsea en Bucarest. El argentino evitó cualquier excusa por las circunstancias que rodean al partido, como el hecho de que se tenga que jugar fuera de España -en Rumanía-, así como de las muchas bajas con las que cuenta el equipo colchonero.

«Las opiniones son respetables, hay que escucharlas y entenderlas. Buscamos encargarnos de un rival importante, con grandes jugadores, que lleva la eliminatoria al 50% para cada uno porque son dos equipos muy buenos. No variamos nuestro pensamiento porque ya saben cómo pensamos, nos centramos en el partido de mañana», explicó el Cholo al preguntarle por las lógicas críticas recibidas tras dilapidar ci nco puntos de ventaja en dos partidos.

Pese a la última derrota ante el Levante, Simeone busca aspectos positivos: «Me quedo con que el equipo reaccionó en el segundo tiempo, aunque no acompañó el resultado. Jugamos el partido que queríamos jugar y es lo que veo positivo del último partido». ¿Jugar la ida lejos del Metropolitano?: «Nos ocupamos del partido, no de lo que no podemos resolver. Sinceramente, lo que pienso es que en este momento, con muchos problemas para muchos trabajadores, nosotros podemos jugar donde sea y cuando sea. Jugamos donde podemos y estamos concentrados en ello».

¿Por qué en Bucarest?: «El club manejó las opciones donde se podía jugar. Estuvimos en contacto. Nos comentaron esta opción y aquí estamos. Cambia para nosotros que tuvimos que desplazarnos cuatro horas y para el Chelsea que tuvo que hacer seis. Jugaremos en este campo como lo hacemos en casa. Más allá del lugar, estamos jugando el partido que sería en nuestra casa», razonó Simeone.

Aunque el capitán Koke se ha quejado de ciertos arbitrajes, ante el Levante por ejemplo hubo un gol anulado a Correa por un leve contacto de Suárez sobre el defensa y un penalti no señalado por agarrón a Oblak justo antes del 0-2 y del final del partido, el Cholo no entra en este asunto que siempre denota nerviosismo: «Cuando lo tengan a Koke, pregúntenselo a él y les responderá con exactitud lo que piensa«.

El fáctor Suárez

Inquietante la última racha de Luis Suárez, que está en todas pero no marca en los últimos tres choques: «Para todas las competiciones, la presencia de Luis genera jerarquía, confianza y mucha atención de los rivales. La historia acompaña en la trayectoria de un jugador que tiene un don con el gol. Ojalá podamos hacer un gran partido«.

Llama la atención en este Atlético la polivalencia de Marcos Llorente, que juega de todo menos de portero y es el segundo máximo artillero del equipo. «Es un jugador que nos da mucho en todos lados. Soy el primero que valora que cuando juega más arriba participa más en lo ofensivo, pero de los que tenemos hoy es el que mejor ocupa en el lateral derecho. Tenemos a Ricard para ayudarnos, es un chico joven. Me queda hasta mañana para pensar qué considero mejor para el partido».

Negó que la ausencia de Thiago Silva suponga una ventaja para el Atlético y se centró en cómo ha cambiado el Chelsea desde la llegada hace un més del alemán Thomas Tuchel a su banquillo. «Llegó a un club muy poderoso en lo económico y es un gran entrenador que hace jugar muy bien a todos sus equipos. Año tras año fichan jugadores muy importantes. Cuando el equipo vio que no se respondía, se buscó un cambio con Tuchel. A su llegada ha mejorado en los números. Viendo simplemente los porteros, los delanteros... mucho recambio, muchos jugadores importantes que podrían ser titulares en cualquier equipo de Europa. Habla por sí misma la plantilla. Es una de las mejores de Europa. Es un equipo poderoso».