El marfileño de los 80 millones se sacude la presión con libres directos

El Arsenal estaba perdiendo en la Europa League contra el Vitoria de Guimaraes ante su afición, que al descanso abucheó a su equipo decepcionada por la derrota ante el Sheffield United en la Premier League, cuando Unai Emery tiró para el cuarto hora final de Nicolas Pepe, el fichaje más caro de la historia del Arsenal llegado este verano por 72 millones de libras (unos 80 millones de euros) procedente del Lille.

El marfileño, que hasta el momento había generado dudas por llevar solo un gol en 11 partidos (en la victoria por 3-2 frente al Aston Villa), sustituyó a Alexander Lacazzete y con dos libres directos dio la vuelta al marcador en la prolongación para convertirse en héroe del Emirates Stadium.

Sus dos zurdazos podrían suponer el punto de inflexión que necesitaba considera un Emery, que tiró de Guendouzi y Dani Ceballos en el descano, quieto en su silla incluso cuando Pepe marcó el 3-2 final. «Pepe es un muy buen jugador y creemos totalmente en él. Estamos muy felices por él y puede ganar confianza con esto. Cuando marca es bueno para él y para el equipo. Está mejorando y nos ayudó a ganar este partido», dijo el vasco sobre el joven de 24 años.

«Después de esta noche estoy seguro que se verá a un Pepe diferente en los últimos dos meses» ROBIN VAN PERSIE

«Todos los jugadores necesitan ese momento, ese punto de inflexión para establecerse. Es cierto que los 72 millones de libras parecían excesivas hasta esta noche pero ahora creo esa presión se la ha quitado de encima. Ahora puede liberarse, expresarse y jugar», dijo Martin Keown, leyenda del Arsenal, a BT Sport.

Un delantero como Robin Van Persie cree que la exhibición desbloqueará a Pepe. «Este es su día, este es su momento. Estoy realmente feliz por él. Puedes ver lo que hace. Tras el primer gol se podía ver que había vuelto, estaba vivo y feliz; haciendo todo tipo de movimientos y habilidades. El precio realmente no importa. Necesitas un momento para mostrarles a todos, los fanáticos del Arsenal, 'aquí estoy yo'. Después de esta noche estoy seguro que se verá a un Pepe diferente en el último par de meses».

El proceso de adaptación del marfileño a Inglaterra está siendo más largo de los esperado teniendo en cuenta que en su última campaña en Ligue 1 anotó 22 tantos y dio 11 asistencias con el Lille. Se esperaba que Lacazette lesionado el futbolista africano más caro de todos los tiempos tirase del carro en el aspecto anotador con su desborde y velocidad, características ideales para la Premier League.

Ampliar Nicolas Pepe es felicitado por Matteo Guendouzi, que pide reconocimiento para su compañero EFE

Hay expectación en el Emirates porque Pepe pueda formar una gran sociedad con Pierre-Emerick Aubameyang, el otro futbolista por el que más pagaron los gunners (casi 64 millones). Pepe promete pelear por ello, ya que su vida es una consciente superación.

«No está siendo fácil, debo decir la verdad. Mis estadísticas no son lo suficientemente buenas, no estoy al mismo nivel que en el Lille. La gente puede estar preocupada por las estadísticas, pero yo no mucho. Debo seguir trabajando porque el nivel es diferente, también lo es el idioma. Es un nuevo campeonato para mí. Tengo que adaptarme rápidamente pero no pasará mucho tiempo», confesó en declaraciones a 'RMC' dias antes de su doblete europeo.

En el Lille vivió los dos extremos con la afición. Un año mágico en el que rozó los 40 goles y 20 asistencias liderando al equipo hacia el subcampeonato de la Ligue 1. Sólo Kylian Mbappé, con 33 tantos y 9 asistencias, participó de manera directa en más goles en Francia. Sucedió un año después de que el Lille coqueteara con el descenso, algo evitado en parte por sus 13 dianas.

Allí llegó por 10 millones del Angers, donde deslumbró con su velocidad y también con su precisa zurda, a cambio de 10 millones y después de haber ido superando todo tipo de obstáculos en su vida. Sus padres, emigrantes, llegaron a Francia buscando un mejor futuro.

Jugaba descalzo... de portero

Nicolas no tenía juguetes, solo un balón, y con él pasaba las horas en los campos callejeros de los suburbios de París, donde vivía. Acostumbraba a jugar descalzo incluso como delantero, empezó siendo portero pero un día se aburrió y probó con éxito como delantero, hasta que con 14 le descrubió Philippe Leclerc y le apostó por él para que jugara en el modesto Poitiers FC hasta que lo reclutó su filial el Angers, que lo hizo debutar en Ligue 1 hace ahora 5 años (noviembre de 2014) aunque meses después lo cedió al Orleans.

Dejó entonces de ser un joven delgado y perezoso. Asumió que el fútbol sería su profesión y a base de trabajo ha conseguido ser internacional absoluto con Costa de Marfil, jugar la Copa África y cargar con la responsabilidad de ser el fichaje más caro de un histórico como Arsenal. «No pienso lo que costé, no fui yo quien pagó ese dinero», recuerda