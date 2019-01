Primera Se armó la gozadera pero Miami no lo confirmó Javier Tebas, presidente de LaLiga. / Reuters Este domingo se disputa un partido que ganó Montilivi y perdió el Hard Rock tras una batalla entre la Liga y la Federación con una cronología de alta tensión JAVIER VARELA Madrid Viernes, 25 enero 2019, 12:25

Gente de zona, recibió la confirmación de Miami en la canción 'La Gozadera'… pero la Liga no. Tres meses y 24 días después de que se anunciara que un partido de la Liga se iba a disputar en Miami y, previsiblemente, con Barça o Real Madrid como uno de los contendientes, el encuentro se disputará en el lugar en el que iba a jugarse en un principio: Girona. El estadio será Montilivi, a 7.577 kilómetros del Hard Rock Stadium de Miami.

117 días después de que el 16 de agosto se hiciera público un acuerdo por 15 años firmado entre LaLiga y Relevent, multinacional de medios, deportes y entretenimiento, para promover el fútbol en Estados Unidos y Canadá y que implicaba que un partido liguero se jugara en tierras estadounidenses. Medida que pilló a muchos clubes, y sobre todo, a los jugadores profesionales representados por AFE a pie cambiado.

El Girona-Barcelona se disputará en el Estadio de Montilivi, a 7.577 kilómetros del Hard Rock Stadium de Miami

En estos casi cuatro meses ha habido casi de todo alrededor de la disputa o no del partido en tierras estadounidenses. Amenazas de huelga de los futbolistas, negativa de algunos clubes a participar en el partido, enfrentamientos entre Javier Tebas y Luis Rubiales y entre Liga y Federación, 'guerra' de comunicados y tuis, tensiones entre algunos equipos de Primera, posicionamiento de la UEFA y de la FIFA, la intervención del Gobierno de España hasta que, finalmente, la Liga tuviera que aplazar sus intenciones porque Miami no lo confirmó. Y eso que llegaron a recogerse firmas allí con una petición: «Traednos el partido».

David Aganzo, presidente de la AFE. / Efe

22 de agosto de 2018

La primera que puso el grito en el cielo fue la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) que anunció tras una reunión de los capitanes que «llegaría hasta el final» para que no se jugasen partidos en Estados Unidos esta temporada e incluso llegó a amenazar con la «huelga». Tras este posicionamiento de los jugadores, se filtró que el partido elegido para disputarse en Miami podría ser el Girona-Barcelona de la 21ª jornada, algo que con el paso de los días se fue confirmando. Primer no.

31 de agosto de 2018

Esta situación llegó incluso a la UEFA, donde su presidente Aleksander Ceferin, explicó que para que un partido de la competición liguera española se pueda jugar en Estados Unidos es necesaria su aprobación por parte de la UEFA y de las autoridades deportivas nacionales: Federación Española de Fútbol (FEF), Federación de Estados Unidos (US Soccer) y Concacaf. «El procedimiento está muy claro. Es necesario que lo aprueben la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), la UEFA, US Soccer y la Concacaf», señaló el máximo mandatario de la UEFA. Segundo no.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA. / Reuters

10 de septiembre de 2018

El Barcelona, el Girona y LaLiga solicitaron a la Federación Española de Fútbol (FEF) la autorización para jugar el partido con una carta firmada por Josep María Bartomeu, Delfí Geli y Javier Tebas, presidentes del Barcelona, Girona y LaLiga respectivamente, en la que se hablaba de un sistema de compensación para los aficionados locales, que tenían este partido dentro de su abono anual.

12 de septiembre de 2018

Días después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió a los máximos responsables de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales y de FIFA, Gianni Infantino y el partido de Miami estuvo sobre la mesa, aunque las tres partes fueron tajantes en su negativa a que se jugase ya que no es el momento adecuado para hacerlo porque supondría un altavoz independentista y porque la patronal no había actuado de la manera adecuada ya que dejó al margen a las instituciones que deben conceder todos los permisos necesarios para llevar a cabo el partido liguero fuera de nuestras fronteras. Tercer no.

Infantino, presidente de la FIfa, Pedro Sánchez y Luis Rubiales. / Efe

Se lleva a cabo una reunión entre LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y mientras David Aganzo, el presidente del sindicato de futbolistas, aseguró que «con la información que tenemos, bajo a un 20 o a un 10%» las posibilidades de que el partido se celebre, su homólogo en la patronal, Javier Tebas, mantiene un «90% las posibilidades de que el partido se dispute en Miami». Además, la AFE mantenía sus dudas sobre ese partido y pidió más datos sobre «este proyecto» de La Liga.

La Federación expuso las razones de su 'no' a LaLiga mediante una carta en la que solicitó «documentación aclaratoria sobre el acuerdo firmado por esta última entidad para disputar partidos en Estados Unidos, del que se desconocen aspectos fundamentales como las obligaciones asumidas y si existe el consentimiento de los actores y clubes implicados en la competición». Además, anuncia que había «elevado la consulta sobre este asunto a la FIFA y a la UEFA».

Ese domingo supuso un antes y un después en la relación entre Javier Tebas y Luis Rubiales. Bronca en la Cadena Cope entre ambos, a los que luego José María García reunió con objetivo de que hicieran las paces... sin éxito. Aquel día los dos se engancharon en una discusión radiofónica a cuenta de los horarios en la Liga y terminó saliendo el partido de Miami. El presidente de LaLiga recordó que «que Rubiales y yo no nos llevamos bien es público y notorio» y volvió a insistir en llevar el Girona-Barcelona a Estados Unidos: «En absoluto renunciamos a jugar en Miami y vamos a trabajar en esa línea». Rubiales, por su parte, dejó clara la postura sobre el partido de marras. «No se va a jugar en Miami, que se le quite de la cabeza».

Luis Rubiales, pesidente de la Federación, y Javier Tebas, presidente de LaLiga. / Efe

3 de octubre de 2019

La AFE insiste en su negativa a jugar un partido en Miami. «Lo hemos dicho 200 millones de veces, los jugadores no van a ir a esos partidos», aseguró David Aganzo, el presidente del sindicato. «Nosotros somos AFE y tenemos claro cómo tenemos que defender a nuestros compañeros, y además en la reunión de capitanes ellos lo dejaron muy claro», dijo en referencia a la reunión del 22 de agosto.

17 de octubre de 2018

El Real Madrid entra en la polémica enviando una carta a la Federación Española de Fútbol en la que manifiesta su rechazo a que el partido Girona-Barcelona se dispute en Miami por «afectar gravemente a la integridad e igualdad de la competición». «El Real Madrid no puede estar conforme en que uno de los partidos del Campeonato Nacional de Liga de Primera en el que nuestra entidad participa pueda disputarse, por decisión voluntaria, en campo neutral», añadió el club blanco, que aseguró que LaLiga «en ningún momento informó» a la entidad, con carácter previo a su solicitud, de la intención de disputar un partido en Estados Unidos». Florentino ratificó su postura ante los socios en la asamblea del club 6 días más tarde.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. / Efe

26 de octubre de 2018

Tras el rechazo de la Federación y de la UEFA, la FIFA avisó que no concedería su autorización para que el partido se dispute en Miami. «Me opongo frontalmente y niego el permiso al Girona-Barça de Miami», sentenció el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, después de que el Consejo del máximo organismo internacional reunido en Ruanda se opusiese a jugar un partido de la Liga en el extranjero. «Los partidos oficiales de las ligas nacionales deben disputarse dentro del territorio de la federación respectiva», añadió.

Ante el nuevo revés, Javier Tebas insistió en que recurriría al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para que el partido se disputase en Miami el Girona-Barça. «Acudiremos al TAS o ante los tribunales competentes. Pensamos que nosotros tenemos derecho a nivel legal y ético», desveló el presidente de LaLiga.

1 de noviembre de 2018

LaLiga lanzó una campaña, #BringUStheGame ('Traednos el Partido'), con el objetivo de reunir firmas en favor de que el Girona-Barcelona se disputase en Miami. «La mejor liga de fútbol del mundo está buscando hacer historia. LaLiga está planeando traer un partido de temporada regular a Estados Unidos por primera vez en la historia, pero necesitamos tu ayuda para hacer que este evento suceda», proclamaba el comunicado. En el mismo recordaba que «algunos responsables de tomar las decisiones clave afirman falsamente que no será bueno para el deporte ir a Estados Unidos». «Así que nosotros, los aficionados, tenemos que luchar por este partido diciéndoles 'Es bueno para los seguidores, es bueno para el juego'. ¿Estás con ello? Cuanto más apoyo tengamos, más difícil será ignorarlo», señalaba la petición de firmas.

LaLiga lanzó una campaña, #BringUStheGame.

8 de noviembre de 2018

Javier Tebas confirmó que LaLiga había iniciado «los trámites legales correspondientes» para reclamar que el partido Girona-Barcelona se jugase en Miami y que «hasta la primera semana de diciembre hay posibilidades de que» le dieran la razón.

15 de noviembre de 2018

LaLiga, con el eslogan «Bring US The Game» («Traednos el partido»), lanzó en el diario 'Miami Herald' una campaña publicitaria para pedir que el encuentro se disputase en esta ciudad del sur de Florida. «Demos a nuestros jóvenes la oportunidad de ver y aprender de los mejores del mundo: Suárez, Portu, Piqué, Stuani, Messi», señalaba la campaña. Curiosamente el central había lanzado algún dardo a LaLiga por el césped de Zorilla. «Si queremos vender el producto fuera primero tenemos que mirar lo que tenemos en casa. Espero que los responsables de esto tomen cartas en el asunto y lo arreglen porque es lamentable. El estado del césped de deplorable»

20 de noviembre de 2018

«Este año no se va a jugar un partido en Miami». Portazo en 2019... pero no para siempre. Aganzo descartó que el partido fuera a disputarse en Miami en enero de 2019 como deseaba Javier Tebas, aunque consideró que «el año que viene, con un consenso por parte de todos, sí es posible» que un encuentro de LaLiga se celebre en Estados Unidos. Resquicio a la esperanza... para el futuro.

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona. / Reuters

11 de diciembre de 2018

El Barça, uno de los dos clubes implicados en el partido, rechazó finalmente jugar fuera de España. Después de haberse mostrado partidario, el club acordó «dejar sin efecto» su disposición a viajar a Miami «después de constatar la falta de consenso existente alrededor de esta propuesta». El Barça aseguró que «estaba dispuesto a desplazarse a Miami a disputar un partido de Liga, y aceptaba que los beneficios se repartieran entre todos los clubes de Primera y Segunda División, siguiendo el mismo criterio de reparto de los derechos de televisión», pero consideró que «mientras no se alcance un acuerdo entre todos los agentes implicados, este proyecto no podrá prosperar». El otro implicado, el Girona, hizo pública su posición expresando su «respeto a la posición de la entidad azulgrana», pero dejando claro que continuarán «apoyando las iniciativas que ayuden a promover la Liga más allá de las fronteras de España, de la misma manera y con la misma actitud que lo hizo cuando se le propuso participar en el partido en Estados Unidos».

13 de diciembre de 2018

Javier Tebas asumió que no se disputaría el partido, pero avanzó que «conseguiremos jugar en el extranjero la temporada que viene». Además, el presidente de LaLiga explicó que había «una demanda principal que continúa y, después de esa demanda principal, que se basa en poder jugar un partido fuera de España, habíamos pedido medida cautelar que era jugar este partido en Miami. Hemos retirado la cautelar, pero la principal sigue adelante buscando poder jugar un partido de Liga fuera».