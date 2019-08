Mercado El agente de Dembélé descarta su salida a un PSG aún pendiente del emir Al Thani El agente del francés niega que vaya a aceptar ser moneda de cambio en la 'operación Neymar' pese a que es una petición de un Tuchel que ya le entrenó en Dortmund P. RÍOS Barcelona Miércoles, 28 agosto 2019, 21:25

El 'caso Neymar' sigue pendiente de la decisión del emir de Catar, Tamim ben Hamad Al Thani, pero los demás implicados mandan señales por si acaso da el 'ok' a la salida del brasileño aunque la oferta del Barcelona no le permita recuperar la inversión, como deseaba inicialmente ya que consideraba que era el único modo de evitar el deterioro de la imagen del club y, por ende, de Catar. Así, el agente de Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko, volvió a descartar la salida del francés de la entidad catalana, ante las informaciones que indican que del delantero puede servir de moneda de cambio para completar la operación de regreso de Neymar al club blaugrana. «Ousmane se queda al ciento por ciento. No hay ninguna opción de que se vaya. Quiere y va a triunfar en el Barcelona», dijo Sissoko al programa de televisión 'Telefoot'.

No es la primera vez que el representante de Dembélé insiste con vehemencia la negativa de su cliente ya que hace sólo unos días ya ofreció la postura de Dembélé cuando se supo que en la primera reunión mantenida entre clubes en París el Barcelona no había aceptado que el campeón del mundo de 23 años entrara en un trueque por Neymar. Ahora que algunos medios, como L'Equipe, afirman podría ser cedido al PSG para reducir el precio de traspaso de Neymar, valorado en los 170 millones de euros que tendrá la cláusula de su contrato en junio de 2020, Sissoko insiste en la postura del futbolista, ahora lesionado tras el partido liguero en Bilbao, de pelear por el puesto pese a que tendrá una competencia feroz con Leo Messi, Luis Suárez, Antoine Griezmann y Neymar, además de los canteranos que le suplieron con acierto ante el Betis: Carles Pérez y Ansu Fati.

Por el momento, las conversaciones entre ambos clubes se mantienen en la distancia, un día después de la reunión en París y se habla de que Ivan Rakitic podría ser tasado en 40 millones de entrar en la operación. El croata no es una prioridad para Thomas Tuchel que prefiere un refuerzo ofensivo si sale Neymar, que hace más de 100 días que no juega con el PSG, y además ya tuvo a Dembelé en el Borussia Dortmund. El viernes ante el Metz, y a sólo tres días del cierre de mercado, no tendrá a ninguno de los dos. A no ser que Al Thani entre en escena para seguir los consejos de su dirección deportiva, a la que no siempre hizo caso en el pasado.