El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Barça, durante un entrenamiento. Alejandro García (Efe)
LaLiga EA Sports

Los deberes de Deco en lo que resta de mercado

El director deportivo del Barça está a menos de dos semanas de firmar un verano prácticamente perfecto

Daniel Panero

Madrid

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:07

El Barcelona vive un nuevo verano marcado por la incertidumbre. La entidad que preside Joan Laporta está pegada al teléfono móvil, con documentos entrando y ... saliendo a toda prisa en las oficinas y con Deco, el encargado de que todo cuadre, echando humo. El director deportivo azulgrana ha conseguido realizar fichajes importantes y varias salidas necesarias para plantarse en la recta final del mercado con muy pocos deberes por hacer. Estas son las carpetas abiertas que tiene Deco sobre la mesa a menos de dos semanas de que acabe el mercado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a Noelia González: «Era como Santa Teresa de Calcuta. En esa casa entraban perros, gatos, personas...»
  2. 2

    «Hay viviendas sociales vacías o cerradas y nos van a dejar en la calle con un bebé»
  3. 3 Una vecina querida en Raíces, amiga de los animales, que regentaba una peluquería canina
  4. 4 Lo que más irrita a los turistas en la Senda del Oso
  5. 5 Laura Pire, nutricionista: «Desactivar esta costumbre nos puede ayudar a adelgazar»
  6. 6 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  7. 7

    Las excavadoras inician la transformación de Naval Gijón en una zona de paseo junto al mar
  8. 8

    Los dueños de pisos turísticos de Asturias urgen que las comunidades puedan vetar locales de hostelería
  9. 9

    La venta de coches chinos se dispara en Asturias
  10. 10 Los bomberos urgen incorporar los 40 efectivos pendientes y denuncian su falta de estabilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los deberes de Deco en lo que resta de mercado

Los deberes de Deco en lo que resta de mercado