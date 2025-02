Simeone, a Joao Félix: «Me encanta que los jugadores se rebelen»

R. C. Madrid Domingo, 28 de febrero 2021, 23:26 Comenta Compartir

«Habría que preguntarle a Joao Félix. Cuando suceden estas cosas lo mejor es preguntar al que lo hace. Joao Félix hizo un gran gol y respondió a lo que el equipo necesitaba. Me encanta que los jugadores se rebelen, me encanta que busquen estar fuertes. Lo necesitamos, porque es un jugador muy importante para nosotros, sin duda», contestó Diego Pablo Simeone cuando se le preguntó si entendía la reivindicación del joven delantero portugués tras su gol al Villarreal. El técnico argentino llegó a sonreír cuando se le cuestionó su opinión sobre el gesto de Joao Félix y no quiso abrir públicamente ninguna polémica.

Simeone también destacó «la importancia de dejar la portería cero» después de ocho partidos consecutivos encajando tantos, porque el entrenador argentino destacó que «a partir de la defensa el equipo se hace fuerte» y se congratuló de «una importante victoria» lograda «contra un rival que juega muy bien al fútbol».