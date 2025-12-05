Hansi Flick: «Creo y confío en mi equipo»

Cristián Ramón Cobos Madrid Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:11 | Actualizado 14:20h. Comenta Compartir

Después de la tormenta llega la calma. Tras recibir un jarro de agua fría con la última derrota en Champions ante el Chelsea, el Barcelona ha retomado las buenas sensaciones de la temporada pasada en su última victoria en Liga ante el Atlético, que los mantiene en lo alto de la clasificación con unpunto de ventaja sobre el Real Madrid. «Hoy por hoy estamos contentos de jugar a este nivel, creo y confío en mi equipo, hemos demostrado que cuando conectamos y ocupamos bien las posiciones, lo hacemos bien, eso es lo que quiero ver», explicó Hansi Flick en la rueda de prensa previa al duelo contra el Betis.

«Esto es lo que demostramos la temporada pasada y ante el Atlético el equipo recuperó los mejores momentos, también me gustó mucho lo que vi después del partido», añadió el alemán en referencia a la buena racha que tiene el Barça en estos momentos y al hambre que tiene un grupo, que está muy unido como se pudo ver en la celebración del pasado martes, pero que tiene que «seguir demostrándolo» ante el Betis, que es «un equipo fantástico».

Flick, también tuvo unas palabras de elogio hacia Eric García y se mostró «contento» por su reciente renovación por cinco temporadas más, hasta 2031: «Al nivel al que está, se merece renovar, es un jugador muy importante en el vestuario y podría ser un capitán en el futuro, lo da todo por este club», destacó el alemán sobre el jugador catalán al que considera un líder dentro del club. «Desde comienzos de la temporada, ya pudimos ver su potencial, tiene una gran disciplina y lo da todo por el equipo, da igual si juega de lateral, pivote o central. »Son buenas noticias para todos«, afirmó.

Además, destacó la importancia de la vuelta de Raphinha: «Es un jugador muy, muy importante para nosotros y ha demostrado por qué. Siempre inicia la dinámica de presión, tiene intensidad con y sin balón, nos aporta mucho. Es fantástico poder disponer de él en el equipo», señaló Flick, que también puso en valor la figura de Gerard Martín tras unas buenas actuaciones: «Está jugando muy bien, centrado, con disciplina en defensa y en ataque, lo hace todo muy bien y es lo que esperamos de él, por eso está jugando», confirmó.

Regresos claves

Flick, confirmó la vuelta a la acción de jugadores importantes como son Frenkie de Jong y Fermín después de haber superado las molestias que les tenían lejos de los terrenos de juego desde el duelo contra el Chelsea. Al mismo tiempo, que se mostró triste por la lesión de Dani Olmo: «Estaba a muy buen nivel, pero estas cosas pasan y habrá que gestionarlo», afirmó.

Por último, Flick alabó a Lamine Yamal por su implicación y por el estado de forma en el que se encuentra: «Está haciendo las cosas muy bien. Presionando contra el Atlético, con intensidad. Ayuda mucho al equipo. Ha mejorado mucho en defensa y también en ataque. Hoy me ha encantado lo que he visto, ha sido increíble. El nivel que está desplegando es fantástico. Me encanta verle y tenerle a este nivel», concluyó.