El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joan García se dispone a sacar durante el Mallorca-Barcelona de la primera jornada de Liga. Miquel A. Borràs (Efe)
Análisis

Joan García cae de pie en el Barça

El guardameta demostró ante el Mallorca que puede adaptarse a las características del juego azulgrana

Daniel Panero

Madrid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:20

Joan García se ha adaptado a la perfección al Barcelona. El nuevo meta azulgrana, procedente del Espanyol, debutó en partido oficial contra el Mallorca ... y lo hizo en un encuentro cómodo, sí, pero en el que pudo demostrar que tiene todas las cualidades para ser un portero que ofrezca seguridad al proyecto de Hansi Flick. Ha caído de pie en el campeón de Liga y ni siquiera todo el ruido procedente de su inscripción ha desestabilizado a un cancerbero que puede ser el elegido para la próxima década.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre mata en Avilés a la dueña de la casa en la que vivía de alquiler
  2. 2 Un hombre mata en Avilés a la dueña de la casa en la que vivía de alquiler
  3. 3 Una vecina querida en Raíces, amiga de los animales, que regentaba una peluquería canina
  4. 4 Muere atropellado un ciclista vasco en la recta de Turanzas, en Posada de Llanes
  5. 5 Vega-Arango, expresidente del Sporting: «Nací sportinguista, a los pies de El Molinón, y así seguiré siempre»
  6. 6

    Los dueños de pisos turísticos de Asturias urgen que las comunidades puedan vetar locales de hostelería
  7. 7 Fallece Ramón Pichel, expresidente de la Federación de Prácticos de Puerto de España
  8. 8 El discurso de boda de Brooklyn Beckham fue una «puñalada» al corazón de David y Victoria
  9. 9 La UME deja Asturias para frenar el avance del fuego en León
  10. 10 El Musel lanza una advertencia: bañarse en el Puerto Deportivo de Gijón puede suponer una multa de 300 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Joan García cae de pie en el Barça

Joan García cae de pie en el Barça