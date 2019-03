Jornada 32 LaLiga fija que el Madrid juegue un lunes aprovechando su eliminación europea Pese a que la Federación anunció hace unas semanas el fin de ese horario para cerrar la jornada, el Leganés-Real Madrid se disputará el lunes 15 a las 21 horas y el Athletic-Rayo será en la otra franja polémica: domingo a las 14 horas RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Viernes, 15 marzo 2019, 00:31

Lío a la vista. A última hora de la noche del jueves (y apenas cinco minutos después de que se confirmase la eliminación europea del Sevilla), LaLiga ha dado a conocer los horarios de la jornada número 32 de LaLiga Santander 2018/19, que arrancará el sábado 13 de abril a las 13:00 horas con la disputa del Espanyol - Alavés, y concluirá el lunes 15 con el enfrentamiento entre el Leganés y el Real Madrid.

Entre medias el Athletic-Rayo se jugaría a las 14 horas del domingo, otro horario que ha desatado ampollas. Es la primera vez que el Real Madrid puede jugar un partido de LaLiga en lunes, ya que siempre desde 2010 -cuando cayó eliminado ante el Lyon en octavos de Champions League- había estado presente en competición europea hasta semifinales, lo que le eliminaba de ser elegido en ese polémico día. El lunes 15 no es festivo aunque tres días más tarde comienza oficialmente la Semana Santa.

Imagen del Leganés-Real Madrid disputado hace unas semanas en Copa del Rey / EFE

Una decisión sorprendente, ya que hace sólo unas semanas el presidente de la FEF, Luis Rubiales, anunció que no se volverían a disputar encuentros en ese horario con el que se cierran las jornadas de la competición. «no habrá más fútbol los lunes», dijo el mandatario que, presente en un acto organizado por AFE, dejó en duda la continuidad de los partidos en viernes, aunque por el momento ve más necesario lograr una franja en la que se proteja el fútbol modesto y esa sería el domingo por la mañana ya que muchos jugadores amateurs tienen que trabajar el sábado.

La opción inicial que desea el dirigente, que sigue en lucha constante con el presidente de la Liga, sería que varios de Primera coincidan a las 18:30 o 16:15 como ha sucedido en algunos momentos de esta campaña si bien Javier Tebas insiste que no se pueden modificar los mismos ya que el acuerdo cerrado con Movistar hasta 2022 lo impide.

La Liga esperó a que el Sevilla estuviera eliminado de la Europa League ante el Slavia para anunciar que el derbi con el Betis será el sábado 13 de abril

AFE, por boca de su presidente David Aganzo, manifestó ese mismo día que «los futbolistas tampoco entienden mucho el tema de los lunes y tenemos muchas cosas que decir y esperemos llegar a un consenso, la decisión no puede ser tomada por una parte u otra», insistió Aganzo, que apostó por jugar «sábados y domingos» como hizo él «toda» su vida y dejar una franja para el fútbol modesto. «Soy de Leganés y como aficionado me cuesta mucho ir un lunes con mi hijo para ver un partido. Está muy bien que se venda en otros países, pero no hay que olvidar que los aficionados también son fundamentales».

En esa misma jornada finalmente se ha programado el Sevilla-Betis en el Sánchez Pizjuán para el sábado 13 de abril a partir de las 20.45 horas (Movistar Partidazo), algo para lo cual era necesario que el equipo dirigido por Pablo Machín fuese eliminado de la Europa League ante el Slavia de Praga.