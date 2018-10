El Clásico Una 'manita' fulmina la 'era Lopetegui' Julen Lopetegui, cabizbajo con Ernesto Valverde, Jordi Alba y Arturo Vidal tras el 5-1. / EFE El club airea que destituirá al vasco después de la derrota en el Camp Nou RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Domingo, 28 octubre 2018, 18:44

Julen Lopetegui ya sabía antes del 'clásico' que una derrota podría costarle su continuidad en el Real Madrid. Pese a ello llevó el asunto con aparente normalidad: saltó al campo con las manos en los bolsillos junto a Albert Celades, uno de sus hombres de confianza con su equipo noveno en la tabla. Además, la tarde ya no empezó como imaginaba: Nacho dio el susto en el calentamiento, mandó calentar a Odrioziola pero pudo mantener el plan, que no funcionó para nada en el primer acto. El Barça se adelantó con gol firmado por Coutinho, aunque obrado por un Jordi Alba que había defendido su labor en los días previos sin entrar en unos detalles que sí dio su Aguerre II, su 'aita' en El Mundo. «Cuando las cosas se empiezan a torcer el culpable es el entrenador. Y no es así. Hay muchos que piensan igual que nosotros.... Cristiano Ronaldo era bueno, metía 50 goles. Aquí falta él. Ahora falta un goleador destacado. Ni uno. No se le ha traído ninguno. Que si Neymar si este otro pero no ha llegado nadie... A mi hijo le han robado 50 goles».

Tras el 1-0 no hubo reacción madridista y de hecho Varane, desconocido desde el Mundial, cometió un penalti -visto por el VAR- que supuso el 2-0, una cuesta arriba terrible para un equipo con urgencias como este Real Madrid, que nunca en su historia había logrado dar la vuelta a un marcador así en Barcelona para conseguir el triunfo que tanto necesitaba el técnico vasco.

00:10 Vídeo. Luka Modric estreeló un remate al palo.

Lopetegui sabía que debía mutar a los suyos y optó por una defensa de tres, con Casemiro junto a Ramos y Nacho, con Marcelo de carrilero con Lucas en el otro costado por el lesionado Varane. Nada más comparecer en la segunda mitad se notó que el equipo era otro, con más alma e ideas claras. Ayudó que marcó Marcelo y apenas unos segundos después Modric se topó con el palo. Lo mismo que Suárez en el otro área, cuando la afición local empezó a temer por la reacción de un Real Madrid que ganó en salida de balón con Kroos como pivote.

Tuvo ocasiones para haber igualado el partido, pero a Isco y Benzema les faltó tino cuando el partido olía a 2-2. Valverde se blindó con Semedo por Rafinha, que perdió algún balón comprometido, y adelantó a Sergi Roberto, movimiento definitivo en la resolución del encuentro con participación clave en los goles locales. Fue más decisivo que un apagado Asensio, bala elegida por Julen para buscar el empate antes del tercero local. Llegó en un cabezazo de Luis Suárez, que después estuvo a punto de irse al vestuario por una patada a destiempo a Nacho lo que hubiese impedido que firmase su hat-trick y rozase el 6-1 sólo frenado por Courtois.

00:16 Vídeo. Arturo Vidal cerró el marcador.

Y es que el Madrid acabó sin red porque Marcelo se lesionó cuando quedaban diez minutos y Lopetegui había apostado por Mariano en pos de una remontada casi imposible. Los minutos finales fueron una cruel agonía para el Madrid, con la afición agitando la mano después del quinto marcado por Arturo Vidal. La imagen de Florentino Pérez en la prolongación, con el móvil en la mano y gesto desencajado, recordó a la vista el día del 0-4 en 2015, cuando el presidente blanco puso la cruz a Rafa Benítez, y pareció el preludio a un adiós a la 'era Lopetegui' que se cerrará de manera abrupta.