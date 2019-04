Jornada 34 «Es la primera vez que nos meten tres goles; algo hicimos peor» Marcelino, durante el Atlético-Valencia. / Gabriel Bouys (Afp) Marcelino explicó la razón por la que Guedes fue el único cambio del Valencia en el Metropolitano RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 24 abril 2019, 23:19

Marcelino García Toral lamentó la derrota contra el Atlético en el Wanda Metropolitano porque le aleja de los puestos Champions League aunque hizo autocrítica. «Es una pena que no hayamos logrado un resultado favorable metiendo dos goles. Es la primera vez que nos meten tres goles en toda la temporada, por lo tanto algo hemos hecho diferente y peor que los otros 53 partidos de esta temporada, y si eso es contra el Atlético, significa una derrota», señaló sobre una derrota que le genera «tristeza» especialmente «por la forma en que se produjo», tras errores puntuales. «Nos ha faltado esa intensidad y esa idea defensiva de defender todos en todas la zonas... Aparte que el rival tuvo mucha eficacia, porque creo que no tuvo muchas más ocasiones. El fútbol es así, grandes futbolistas que tiene el Atlético, teníamos que intentar impedir el mínimo peligro», recordó antes de detallar el último gol. «Nos roban un balón, el futbolista dice que fue falta, el árbitro consideró que no. Correa, como el año pasado, metió un golazo desde la misma posición», lamentó.

Eso sí, recordó que sus «aspiraciones para el cuarto puesto están intactas y ahora a descansar y preparar para ganar el siguiente partido», manifestó en relación al duelo contra el Eibar en Mestalla, sobre el que advirtió que «del calendario no te puedes fiar nunca. Hay muchos equipos en la lucha por objetivos no realizados hasta prácticamente la última jornada, en la lucha por Europa o el descenso», añadió Marcelino, que pidió el apoyo de la afición «porque los esfuerzos son muchos» y su equipo debe «dejar el 100% en el campo para ganar».

El asturiano, además de analizar la derrota, se vio obligado a explicar por qué Gonzalo Guedes fue la única sustitución que hizo en el partido en el minuto 57 con 2-1 en el marcador. «En el descanso sentía molestias en el gemelo y en una de las primeras acciones del segundo tiempo nos dio la sensación de que por un golpe o por esa molestia se quejó. Nos dio la sensación un poco de cojera. Hablamos con el cuerpo médico y con el ánimo de intentar evitar riesgos, en esa posición (extremo izquierdo) tenemos otro futbolista lesionado (Denis Cheryshev), decidimos hacer el cambio», continuó Marcelino, que no percibió si Guedes le preguntó el porqué del cambio cuando abandonó el terreno de juego del Wanda Metropolitano.

«Nos ha faltado experiencia»

Por su parte, Kevin Gameiro analizó para Bein Sports lo sucedido ante su exequipo, ante el que brilló: marcó el primer gol del Valencia y provocó el penalti que marcó Parejo. «Intento ayudar a mi equipo. Tenemos un buen grupo y estamos vivos en tres competiciones. Estoy muy contento aquí», dijo antes de lamentar que «con un poco más de suerte podríamos haber empatado. Vamos a luchar hasta el final. Hemos marcado dos goles y ante este equipo no es fácil porque no encajan mucho. Ahora vamos a luchar. Quedan cuatro partidos y vamos a luchar hasta el final. Estamos en tres competiciones y vamos a luchar por llegar los más lejos posible».

Esa fue la misma idea que quiso destacar el capitán Dani Parejo: «Hay que ser conscientes de que venimos al campo del segundo clasificado. Hemos cometido muy bien. Nos vamos tristes porque nos vamos de vacío, pero quedan cuatro finales y aun podemos lograr el objetivo. Estamos cerca, a dos puntos de la Champions, aunque aun tienen que jugar Sevilla y Getafe, pero hasta el final vamos a estar ahí. Es momento de darlo todo. Hay que pensar en positivo y al final a ver qué pasa», finalizó.