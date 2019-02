Derbi Martín Vázquez y Manolo auguran un gran derbi para Vinicius y Morata Martín Vázquez y Manolo, en las esquinas, en el III Derbi de las Redacciones de LaLiga / @laliga El ambiente del Metropolitano y el cansancio madridista por el 'clásico' pueden ser otros dos factores determinantes según estas dos leyendas en los duelos capitalinos RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 7 febrero 2019, 19:48

Ellos vivieron muchos derbis. Fueron protagonistas en ellos en la época de los 90. Este jueves actuaron como entrenadores del 'III Derbi de las Redacciones de LaLiga que organiza Banco Santander' y disputado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con victoria por 5-0 del cuadro rojiblanco. «Ha sido una anticipo de la fiesta del fútbol que esperamos se vea en el Metropolitano», bromeaba el técnico Manolo Sánchez Delgado, uno de los últimos pichichis del Atlético (27 goles en la 91-92) y que ahora es director deportivo de la Fundación de un club en el que estuvo siete temporadas marcando 76 goles en 219 partidos de liga. A su lado ríe Rafa Martín Vázquez, que vaticina un duelo «muy igualado y con muchos goles. Ambos, que han dirigido a varios clubes extremeños, intuyen varios protagonistas y algunas claves «de un derbi de los mejores de los últimos tiempos».

Una de ellas será el ambiente del Wanda Metropolitano. «El Atlético partirá con esa ligera ventaja del campo a favor pero reconocemos que el Madrid ha cambiado mucho y va a ser un partido muy difícil», cree Manolo, que tuvo acierto contra el Madrid incluso con el Murcia, ya que debutó en Primera en 1986 marcando con los pimentoneros al Real Madrid. Eso sí, su derbi más recordado es «la final de Copa en el Bernabéu en 1992, aquel 0-2 con goles de Schuster y Futre», rememora recordando que el Atlético aún tiene en su mano lograr la Liga y la Champions. «Difícil son las dos cosas, pero lo importante es estar en el momento adecuado y ahora el equipo está ahí. Soñar es gratis, no hay nada imposible. Lo importante es que el equipo es fuerte, incómodo para cualquiera en la competición que sea».

Los dos consideran que ahora los tiempos son distintos sobre todo desde que ganar LaLiga no es el único vehículo para aspirar a la 'orejona'. «En nuestra época ganar la Liga era la opción de jugar la Champions. Deja de tener esa importancia de necesitar ganarla para jugar la Champions. El Madrid no ha tenido regularidad estos años. Es extraño, difícil de analizar que esté con tanto tiempo de antelación descolgado de la Liga en estas últimas campañas», explica Martín Vázquez.

«Isco va a tener mucho que decir en lo que resta de temporada, estoy seguro. Jugadores con ese prestigio y experiencia no se pueden desaprovechar, pero es el jugador tiene que dar un paso adelante, demostrar lo que es en el campo cuando juegue dos o 90 minutos.» Rafa martín vázquez

«La Champions es el sustento de una parte del presupuesto y prestigio», coinciden ambos. Manolo, que marcó 9 goles como internacional en 28 duelos (uno en el Mundial de Italia 90), considera que puede influir el estado físico del Real Madrid «tras jugar con el Barcelona en Copa en un partido muy intenso. Eso sí, el Madrid está rotando; se ha recuperado del inicio de campaña, ahora ha cambiado mucho y está muy bien. Será complicado para el Atlético».

Momento clave para Vinicius, Isco y Marcelo

El estado de forma de la plantilla del Real Madrid es algo que puede ser clave según Martín Vázquez. «Ha cambiado mucho la mentalidad. Se han dado cuenta que no son tan malos como les parecía en algunos partidos. Es un trabajo colectivo, muy solidario y cada jugador se ha puesto a disposición del equipo. El Madrid tuvo la oportunidad de haber dejado de cara la eliminatoria, incluso de casi sentenciarla en Barcelona. Fue una pena. El Madrid tiene la desventaja del físico, eso obligará a rotaciones pero lo importante es tener a todos enchufados y que rindan al más alto nivel. Eso lo está logrando Solari, que ha demostrado que está poniendo a los que están en mejor momento de forma. Esa competencia es buena para el equipo», dice antes de analizar el momento del joven Vinicius Junior.

00:12 Vídeo. La ocasión que desperdició Vinicius en el 'clásico'

«Vinicius tiene una pinta buena pero con 18 años no estás para ganar el Balón de Oro. Se sabe adaptar, tiene ganas, velocidad, potencia, atrevimiento... pero tiene que mejorar en marcar la diferencia a la hora de definir. Ser más determinante en los metros finales. Con tiempo y perseverancia lo logrará, estoy seguro. Pero tiene que ir paso a paso. No podemos darle toda la responsabilidad de un Real Madrid a un chico tan joven. Está haciendo que el equipo tenga otras alternativas», dijo reconociendo que «ahora mismo» no hay duda de que merece un puesto en el once. «Bale es un jugador con una calidad tremenda y que da diferencias pero por ahora Vinicius da más trabajo y también marca diferencias aunque no esté definiendo. Pueden jugar juntos, se lo tienen que ganar como todos», recordó antes de hablar del 'caso Isco'.

«Morata es un grandísimo fichaje, creo que es un acierto de la dirección deportiva. Excepto alguna minoría los aficionados van a estar con él» Manolo Sánchez delgado

«Mira lo de Isco es como lo de Marcelo. Claro que es un jugador recuperable. Igual que digo que no podemos poner a uno que acaba de llegar en los altares; situarlo como a uno que lleva diez años te digo lo mismo al revés. Al que sí lleva diez años en el club ponerlo a los pies de los caballos por una mala racha. Es verdad que el status lo tienes que estar demostrándolo día a día. Isco va a tener mucho que decir en lo que resta de temporada, estoy seguro. Jugadores con ese prestigio y experiencia no se pueden desaprovechar, pero es el jugador tiene que dar un paso adelante, demostrar lo que es en el campo cuando juegue dos o 90 minutos. Hacerlo por si mismo y por el equipo, no por contestar a nadie», recordó.

El recibimiento a Morata

De lo que no tienen dudas ambos es que uno de los protagonistas del encuentro, como será Álvaro Morata, será bien recibido. «Los buenos jugadores no son dudosos. Y Morata es un grandísimo fichaje, creo que es un acierto de la dirección deportiva. Excepto alguna minoría los aficionados van a estar con él. Estuvo con nosotros en la cantera, La afición mejor que se olvide del pasado y le tiene que animar. Tiene experiencias en otros clubes y Ligas, lo que creo que es importante. Es un grandísimo jugador que nos va a dar muchas alegrías».

00:26 Vídeo. Las acciones de Morata en su debut con el Atlético ante el Betis

Martín Vázquez también sacó la cara por el delantero, que ganó dos Champions League con el Real Madrid. «A mí hoy en día no se me hace raro nada. Son profesionales y las circunstancias marcan. Morata va a defender esos colores a muerte. El tiempo lo dirá, tiene que adaptarse a la manera de jugar pero creo que lo puede hacer bien y espero que lo haga después del derbi. Creo en la honestidad del futbolista, seguro que Álvaro lo dará todo», consideró Martín Vázquez.

Manolo, junto al equipo Atlético vencedor del duelo

De hecho, Manolo considera que se estrenará con gol. «Creo que será un 2-1, con goles de los delanteros: Morata y Griezmann». Martín Vázquez, goleador en varios derbis, cree que la victoria caerá de lado madridista, con goles de Benzema y Asensio. Y es que el ex futbolista, que pasó también por Italia, Francia, México y Alemania en su carrera como profesional, ve a «a la plantilla del Real Madrid enchufada y saben que en este mes de febrero tienen mucho que ganar y mucho que perder. El sábado veremos un partido complicado pero si el Madrid tiene la mentalidad de los últimos encuentros le va a dar guerra al Atlético», vaticinó.