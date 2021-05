Jornada 37 Primer 'match ball' de La Liga La penúltima jornada puede coronar al Atlético, sellar el pasaporte de la Real y el Betis para la Liga Europa y consumar los descensos de Eibar, Elche y Valladolid Luis Suárez en el partido contra la Real Sociedad / Reuters IGNACIO TYLKO Madrid Sábado, 15 mayo 2021, 16:48

Tras ocho meses de partidos encadenados, 'burbujas', ausencia desgarradora de público, animaciones virtuales, un sinfín de lesiones y no pocos casos de coronavirus, aunque menos de los previstos, el histórico curso de la pandemia toca a su fin. En la máxima categoría, faltan solo dos fechas para que la Liga 2020-21 eche el telón. Dos jorndas con horarios unificados, los carruseles radiofónicos de toda la vida y la versión más moderna del multifútbol televisivo y el VAR de la discordia.

En esta jornada de infarto, con mucho blanco, negro y pocos grises, ya podría quedar prácticamente todo definido: el campeón, los clasificados para Europa y los tres descendidos. Si no hay resolución, el segundo 'match ball' esperará al próximo fin de semana. Pero que nadie se inquiete ni renuncie al sillón-ball. Todavía quedará la final de la Liga Europa entre el Villarreal y el Manchester United, que podría dar una plaza más de Champions para el fútbol español en la próxima campaña. Tres días después de tan señalada cita en la ciudad polaca de Gdansk, Do Dragao de Oporto escenificará el 29 de mayo la final de Champions entre el Manchester City y el Chelsea. Al día siguiente, última jornada en la Liga Smartbank. Y pleno calor, los agónicos 'playoffs' por el ascenso.

No decidió nada la reciente jornada intersemanal, pero sí aclaró el panorama. El empate entre Barcelona y Levante, la ajustada victoria del Atlético sobre la Real Sociedad y la contundente goleada del Real Madrid en Granada han hecho que el equipo de Simeone disponga de la primera pelota de partido. El Atlético llega como líder con 80 puntos, dos más que el Real Madrid y cuatro más que el Barcelona, que podría quedarse matemáticamente descolgado. No así los blancos de Zidane, que si ganan en San Mamés obligarán a que todo se decida en la última jornada.

El Atlético, por lo tanto, es el único de los tres aspirantes que no tiene que mirar a los otros dos. Las posibilidades son múltiples, pero la más sencilla es apostar por el partido a partido: si ganan los dos, serán campeones. Les vale también con una victoria, dos empates o incluso dos derrotas si no ganan los otros dos. Este domingo se proclamarían campeones si ganan a Osasuna en El Metropolitano y el Real Madrid no derrota al Athletic. En caso de empate o victoria blanca en San Mamés, tendrán que esperar y soportar la presión.

Todos al límite de sus fuerzas

El Real Madrid llega al límite de sus fuerzas pero muy vivo a lomos de veteranos tan elegantes y resultones como Benzema y Modric, y también de la prometedora 'Quinta de la Youth League'. El campeón vigente se agarra a la inquebrantable fe madridista para los dos partidos que le quedan. Y a esa tradición de 'pupas' que históricamente acompaña a su eterno rival capitalino.

Si después de esta jornada mantienen la diferencia de dos puntos respecto Atlético, los blancos solo podrán ser campeones ganando al Villarreal el próximo fin de semana en Valdebebas y que, a su vez, el Atlético tropiece con un Valladolid que puede estar descendido o jugándose la salvación. El empate a puntos con el todavía líder favorece al Real Madrid porque ganó en el Di Stéfano e igualó en el Wanda.

Para el Barcelona, el reto se le ha puesto harto complicado. Sus cuentas son claras: dos victorias, primero en casa ante el Celta y la última ante el Eibar, que igual se juega la vida en Ipurua o ya es de Segunda, y que Atlético y Real Madrid no ganen ninguno de los dos partidos. Los de Koeman pueden quedar ya fuera de la lucha si pierden o empatan ante el Celta, o si el Atlético gana o empata.

El Sevilla, cuarto con 74 puntos, ya está descabalgado de la lucha por el título pero hace tiempo que ya es de Champions. Todavía podría ser tercero e incluso segundo si no falla en Villarreal y sí lo hacen Real Madrid y Barcelona. El 'Submarino amarillo' de Unai Emery vive más pendiente de su primera final europea, pero tampoco está para regalar nada porque aún podrían quedarse fuera del viejo continente si lo pierde todo y lo gana el Celta.

Seis implicados en el descenso

Clasificada ya matemáticamente para Europa, la Real Sociedad tiene en su mano sellar el pasaporte para la Liga Europa y evitar la nueva Conference League. Lo hará seguro si vence a un Valladolid agonizante en el Reale Arena, el Villarreal pierde o el Betis no puede en el Villamarín con un Huesca cerca de consumar el milagro de Pacheta.

Seis equipos pugnan por salvarse. Nadie está todavía descendido pero el Eibar, el Elche y el Valladolid podrían hacerlo este domingo de forma matemática. Hay múltiples combinaciones pero una muy sencilla: consumarían el drama si fallan en sus respectivos duelos de Mestalla, Cádiz y Donosti, y los oscenses, el Getafe, que recibe al Levante, y el Alavés, que se mide en Mendizorroza al Granada, sí hacen sus deberes.