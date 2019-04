Jornada 35 Extrema necesidad frente a un capítulo más del 'casting' El Real Madrid afronta la penúltima visita de un curso para el olvido ante un Rayo que podría certificar virtualmente su descenso a Segunda si no gana JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Domingo, 28 abril 2019, 00:04

Nuevo capítulo del particular 'casting' de Zinedine Zidane a la plantilla blanca en el tramo final del curso. Sin absolutamente nada en juego, con el subcampeonato prácticamente descartado ante la fiabilidad del Atlético y con la Champions virtualmente asegurada, el tramo final de la temporada se ha convertido en un desfile de alineaciones novedosas, con mezcla de habituales y teóricos suplentes que a pesar de supuestamente jugarse el futuro como madridistas, casi en ningún caso han llegado al aprobado en sus últimas actuaciones.

Uno de los mejores desde el regreso de Zidane, Karim Benzema, no estará en Vallecas tras una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo que le apartó del último entrenamiento del Madrid previo al duelo ante el Rayo. Teniendo en cuenta que el delantero galo es el autor de los últimos ocho goles del Madrid, el asunto pinta feo para los blancos, más teniendo en cuenta la extrema necesidad de un rival que podría certificar virtualmente su descenso a Segunda si no consigue los tres puntos. No obstante, y a pesar del momento del equipo de Zidane, la empresa rayista se presume hercúlea a tenor de la estadística entre ambos equipos, puesto que el Rayo no puntúa ante el Madrid en partido liguero desde marzo del año 2000, cuando sacó un empate del Santiago Bernabéu en el partido de la segunda vuelta de la temporada 1999/00. Desde entonces han pasado casi dos décadas y 17 duelos, todos ellos saldados con victoria de los de Chamartín.

En el Madrid se vuelve a abrir la gran incógnita de la portería, donde todo apunta a un regreso de Courtois después de varias titularidades consecutivas de Keylor Navas y sin que el guardameta belga haya saltado al césped todavía con Zidane al mando. En la zaga las cosas parecen bastante más claras, con Ramos y Odriozola lesionados y con Reguilón fuera de la convocatoria, Carvajal y Marcelo son fijos en los laterales, con Varane y Nacho con muchas posibilidades de repetir en el centro de la defensa, donde Vallejo se postula como alternativa. En el centro del campo, Zidane cuenta con todos sus efectivos, a excepción del uruguayo Fede Valverde, que se cayó de la convocatoria a pesar de su buen desempeño en Getafe. Por último, la parcela ofensiva es la zona donde se plantean más dudas. Con Benzema lesionado, Vinicius en la recta final de su recuperación y Mariano en la lista pero aún sin el ritmo de competición óptimo, Zidane deberá elegir entre Asensio, Bale, Brahim y Lucas Vázquez, con un falso delantero centro en su dibujo.

Por su parte, Paco Jémez tampoco dispondrá de su '9', Raúl de Tomás, toda vez que el Madrid no ha levantado la 'cláusula del miedo' que impide al madrileño jugar ante el equipo por el que está cedido en Vallecas. No es un asunto menor teniendo en cuenta que al Rayo se le caen catorce de los 36 tantos que ha marcado en el campeonato con la ausencia de su mejor jugador ofensivo.

- Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Alberto, Tito, Abdoulaye, Gálvez, Alex Moreno, Bebé, Medrán, Mario Suárez, Álvaro, Pozo y Javi Guerra.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Lucas Vázquez, Isco y Asensio.

Árbitro: González Fuertes (Comité asturiano).

Estadio: Vallecas.

Hora y TV: 20:45h, beIN LaLiga.