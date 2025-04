La falta de pegada condena al Madrid

Ignacio Tylko Madrid Domingo, 22 de diciembre 2019 | Actualizado 23/12/2019 07:30h. Comenta Compartir

Gareth Bale no será titular frente al Athletic en el Santiago Bernabéu. Zinedine Zidane decidió dejar en el banquillo al extremo galés para afrontar el último partido del año del Real Madrid, que alineará un ataque formado por Rodrygo, Benzema y Vinicius.

Todavía con el regusto agridulce del clásico, en pleno debate sobre las polémicas del VAR pero en su mejor momento de un mal año, sin grandes títulos en sus vitrinas, el Real Madrid recibe este domingo a un Athletic que ansía poner la guinda a un «curso extraordinario», según presume su técnico, Gaizka Garitano. Un clásico de Primera en el que los blancos son claros favoritos porque su sensación de fortaleza es grande, comparable solo en los últimos tiempos con la anterior etapa de Zinedine Zidane en el banquillo, y encadenan doce partidos sin perder. La racha de los leones, en cambio, es pésima en el Santiago Bernabéu, donde llevan 15 años sin ganar. En esta campaña, los vizcaínos sufren lejos de casa. Sólo han sumado una victoria fuera, la que acabó con la condición de invicto de Osasuna en El Sadar, y en su última salida llegaron a ir perdiendo 3-0 frente al Betis antes de le media hora.

A pesar de los dos empates consecutivos a domicilio, ante Valencia y Barcelona, la imagen ofrecida en el Camp Nou reforzó al equipo de Zidane. Le faltó solamente pegada y buscará soluciones frente al Athletic, encuentro que encara aún sin Eden Hazard en ataque y con la baja importante de Casemiro, sancionado por acumulación de cinco amarillas, en el mediocentro. Fede Valverde será el pivote defensivo y entrará como novedad Luka Modric en un centro del campo que podría perder a Isco entre líneas, para dibujar un 4-3-3.

En defensa se mantendrá Mendy en el lateral izquierdo y el capitán Sergio Ramos podrá jugar tres superar los problemas de tobillo con los que acabó el clásico. Zidane sigue sin poder contar con Marcelo, Marco Asensio y Lucas Vázquez, y dejó entrever que el regreso de James Rodríguez aún tendrá que esperar a enero. El centrocampista colombiano ha superado su lesión de rodilla, pero lleva dos meses sin jugar.

Zidane explicó este sábado la mejoría de su equipo se debe al «trabajo» y a la «paciencia» que había que tener tras un mal año de resultados, y defendió que la falta de pegada en el clásico del Camp Nou fue puntual. «El otro día nos faltó el gol, pero fue en ese partido en concreto porque nosotros tenemos gol. También margen de mejora. Cuando miras el resto de partidos, hemos marcado muchos goles», argumentó.

Zidane evitó polemizar sobre el VAR, del que es firme partidario aunque asume que todo en esta vida es susceptible de fallar, y también acerca de las críticas que recibió cuando era incapaz de reconducir el camino. «No estoy para juzgarlas, es la gente de fuera la que opina. Me gusta el fútbol y me encanta estar en el mejor club del mundo. Tengo todos los días la suerte de levantarme y hacer mi pasión. Lo de fuera no lo puedo controlar. Cada día estoy orgulloso de entrenar al Real Madrid», remarcó.

La pasión de Zizou

Se defendió el marsellés frente a quienes le atacan por supuestas deficiencias tácticas. «Habrá gente mejor que yo en ese aspecto, especialistas. Para mí es más importante el estado de forma y de mente, la ambición y ganas que ponen los jugadores. Lo fundamental son las ganas de jugar», desgranó. No sabe el tiempo que entrenará, pero el francés no se ve muy mayor en los banquillos. «Dependerá de lo que sienta porque lo hago con lo que tengo dentro. Es verdad que soy un entrenador atípico, diferente, porque hablaron mucho cuando me fui de aquí y lo que me interesa es el día a día con la gente que trabaja conmigo. Seguro que hasta los 60 ó 70 años no aguantaré, pero hoy en día me gusta».

Los blancos necesitan cerrar el año con un triunfo que les mantenga junto al Barça lo alto de la clasificación y les permita seguir creciendo con vistas a enero, a esa Supercopa de España en Arabia Saudí en la que les espera el Valencia en la semifinal del día 9 y el Atlético o el Barça en la hipotética final, prevista para el 12. Mientras, la derrota en Heliópolis y el empate sin goles frente al Eibar en la jornada precedente han frenado a un equipo bilbaíno que hace dos jornadas estuvo en puntos de Champions y ahora es séptimo. En el Villamarín acusó la ausencia de Raúl García a la hora de presionar la salida del rvial y en esos dos encuentros a Iker Muniain, que sigue de baja para el Bernabéu, donde tampoco estarán el sancionado Ander Capa y los lesionados Aduriz y De Marcos.

Debió derrotar a un Athletic ultradefensivo por ambición, dominio, merecimientos, llegadas al área y ocasiones de gol, pero la falta de pegada condenó a este Real Madrid a su tercer empate consecutivo, tras los cosechados en Mestalla y el Camp Nou. Depende en exceso de Karim Benzema, un delantero extraordinario pero no un 'killer', y por eso cierra el año a dos puntos del Barça. Entre Unai Simón, sobresaliente, el travesaño, el poste y la falta de tino de sus delanteros, el Madrid volvió a quedarse cero. Tres lustros acumulan los 'leones' sin someter a los blancos en el Bernabéu, pero estas tablas dejan en Bilbao el sabor de un triunfo. El punto fue un premio excesivo pero muy trabajado de principio a fin. Por algo el equipo de Gaizka Garitano es el segundo menos goleado del campeonato.

Para cerrar la semana clásica, Zidane introdujo alguna modificación reseñable, además de la obligada de Valverde como pivote defensivo en sustitución del sancionado Casemiro. El 'Pajarito' uruguayo cumple en cualquier demarcación porque su progresión es geométrica, pero se siente más feliz con más recorrido y menos posicional. Arriba, comenzó de suplente Gareth Bale, titularísimo en el Camp Nou, para jugar con dos diamantes todavía por pulir, Rodrygo y Vinicius, cerca de Benzema. Mezclando a los dos brasileños saldría un jugador excepcional, ya que el primero tiene la pausa, toque y pegada y el segundo sobresale en el uno contra un,o pero decide peor tanto en el último pase como en el remate final. Problemas de juventud. Atrás, descanso a Varane y oportunidad para reivindicarse de Militao, un central estupendo cuando los partidos se abren porque es rapidísimo y juega de maravilla con el cuerpo.

Dominó la situación el equipo Zidane desde el principio ante un Athletic extraño. A su técnico le dio uno de esos ataques de entrenador tan típicos en el Bernabéu, clásicos incluso en tiempos de Johan Cruyff al frente del Barça. Sufría importantes ausencias como la de Ander Capa, el mejor asistente de su equipo este curso partiendo desde el lateral, y Muniain, el enganche ideal entre medios y delanteros, y lo solucionó con tres centrales, Lekue y Yuri en los carriles y Dani García y Mikel Vesga por delante. Un muro.

Real Madrid Courtois, Carvajal, Militao (Nacho, min. 57), Ramos, Mendy, Valverde, Kroos, Modric, Rodrygo (Bale, min. 62), Benzema y Vinicius (Jovic, min. 72). 0 - 0 Athletic Unai Simón, Lekue, Yeray, Núñez, Iñigo Martínez, Yuri, Vesga, Dani García, Raúl García, Kenan Kodro (Villalibre, min. 73) y Williams (Beñat, min. 86). árbitro: Cordero Vega (Comité Cántabro): Mostró amarilla a Ramos y Nacho.

Incidencias: Partido de la 18ª jornada de Liga, disputado en el Santiago Bernabéu.

A pesar de tanto jugador de corte defensivo, encontró muchos espacios el Real Madrid en el primer acto, sobre todo por el centro. Si no marcó fue porque Vinicius sigue gafado, Benzema no tuvo su mejor noche y Unai Simón, cada día más asentado, estuvo soberbio. Cuatro ocasiones muy claras desperdiciaron los locales. Primero, Kroos lanzó al larguero tras disfrutar de una autopista. Luego, el portero vasco salvó un cabezazo de Benzema, inteligente siempre para buscarle la espalda al último defensor. Más tarde, el ariete francés encontró otro agujero en la zaga visitante pero se escoró mucho tras driblar a Simon, que le aguantó femenomenal. Desvió de tacón Núñez, aunque el balón no entraba, y luego Vinicius se enredó. Por último, Rodrygo le envío un caramelo a Karim, pero su testarazo lo dirigió muy al centro.

Pertrechado siempre atrás, el Athletic sufría para sacar el balón desde la cueva y abusaba de los balones largos. Seguro que era un método trabajado al contar con Kenan Kodro y Raúl García, dos notables cabeceadores, por detrás de Williams. Tuvo una muy clara el delantero, pero su tiro raso lo desvió Courtois, muy atento, y cerca del descanso Kodro marcó un golazo pero fue anulado por fuera de juego que vio el asistente y confirmó el VAR.

El 0-0 no era justo pero cumplía las expectativas de Garitano, que no movió ficha en el descanso y sólo recurrió a Villalibre y Beñat cerca del final. Tampoco Zidane, contento con la actitud y el juego pero inquieto por la falta de gol, aunque en público lo niegue. Decreció el ritmo del Madrid, pero siempre mantuvo su claro dominio. Se tuvo que retirar a falta de más de media hora Militao tras sufrir un golpe en el ojo de Kodro. Pudo marcar nada más entrar Nacho en la única cantada de Unai, pero lo evitó el largeuro. Media hora final para Bale, poco activo para lo que exigía la situación. Asustó al fin el Athletic en el segundo período, pero Carvajal desvió un pase maravilloso de Lekue que le llegaba, franco, a Williams. Agotado, Vinicius se fue a la ducha y Zidane recurrió a Jovic, que tampoco aprovechó la oportunidad aunque cabeceó a la base del poste. El Athletic, tercer equipo que puntúa en Chamartín, tras Valladolid y Betis. Así se pierden las ligas.