Jornada 10 Simeone, sobre los positivos: «Somos parte de la sociedad» El técnico argentino asume las bajas con las que cuenta para el partido frente al Barça y desvela que Diego Costa podría ser titular Diego Pablo Simeone, durante un entrenamiento del Atlético. / Foto: EFE | Vídeo: Atlas R. C. Madrid Viernes, 20 noviembre 2020, 15:20

Simeone no pone excusas. El técnico argentino asume las importantes bajas con las que parte antes del duelo entre el Atlético y el Barça en el Metropolitano y prefiere centrarse en posibles alternativas en su once antes que lamentarse. «Opinar en cuanto a los protocolos sería ocupar un papel que no me toca pero siempre los mejores son los que nos favorecen a todos. En cuanto a los positivos, somos parte de la sociedad y estamos con la posibilidad de que a algún chico le pueda tocar. Habrá que salir con otros futbolistas a cumplir en el partido que tenemos por delante y a esperar a que Luis y Lucas se recuperen lo antes posible», señaló en este sentido el técnico colchonero.

«Nos vamos a enfrentar a un rival con jerarquía, a un plantel que se está renovando con futbolistas jóvenes pero de un nivel fenómenal. Un partido duro como siempre ante el Barcelona. Su rasgo siempre es el mismo, tendrá matices en función del entrenador que lo conduce, que estará tratando de aportar sus cosas, pero siguiendo una línea que lleva muchos años en el club y que va en función de su columna vertebral, con Ter Stegen, Piqué, Busquets o Messi», analizó el argentino sobre el partido ante el conjunto azulgrana, al que podrían dejar tocado y a una distancia de puntos considerable.

«Koke es un jugador importantísimo, lo he dicho en innumerables veces. Por su funcion táctica y por entender las necesidades del equipo y lo que él le puede dar. Ha crecido muchísimo a partir de la cuarentena, con un una velocidad y un paso mucho más dinámicos y eso es lo que le lleva a estar en la selección y al nivel al que estuvo», elogió respecto al centrocampista rojiblanco, uno de los pilares del buen momento de forma atlético.

«Tengo un gran afecto personal con Antoine (Griezmann) y por mi parte no sería oportuno ponerme a analizar lo que le pasa a cada uno en un equipo como el Barcelona. Entiendo que esas son preguntas para el entrenador del Barcelona y él dará las explicaciones que crea convenientes», se limitó a señalas Simeone sobre su opinión acerca de la situación actual del que fuera su jugador durante cinco temporadas.

«Claro que Diego Costa puede estar. Ha vuelto al grupo y en los últimos entrenamientos ya ha estado 20 minutos o media hora. Está bien, para jugar, y obviamente lo tendré en cuenta», desveló respecto a sus planes para compensar la baja de Luis Suárez. «Carrasco, como muchos otros chicos, está en un buen nivel. Estuvo fuera dos semanas y ya se reincorporó con el grupo esta semana entera. Ha dado muestras de que está para jugar también y hay una buena competencia en ese puesto, con Saúl o Lemar«, añadió respecto al papel del belga, un jugador desequilibrante por banda para un partido de la importancia del que se le presenta al Atlético frente al Barça.

«Joao Félix será Joao Félix y todo lo que él se proponga y quiera hacer irá encaminado hacia su propio nombre. No encuentro otra definición a un crecimiento de un chico que mejora diariamente y que nos ilusiona y nos entusiasma porque está en nuestro equipo», valoró finalmente sobre la comparación entre el portugués, que está brillando esta temporada, y Leo Messi.