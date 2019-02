Derbi madrileño Solari: «Los que golpean el balón son los jugadores, no soy yo» Solari, durante el partido ante el Atlético. / Juanjo Martín (EFE) «Ha sido una victoria de equipo. No hay otra manera de sacar algo bueno de este estadio», señaló el técnico blanco tras el derbi madrileño JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Sábado, 9 febrero 2019, 19:17

Santiago Solari no podía ocultar su satisfacción tras el triunfo del Madrid en su primer derbi madrileño como entrenador blanco, a pesar de mostrarse contenido y centrar en sus jugadores el mérito de un triunfo importante, que prolonga la racha positiva de un equipo que parece completamente rehabilitado. «Ha sido una victoria de equipo. No hay otra manera de sacar algo bueno de este estadio, ante un equipo muy bueno, muy fuerte y muy competente. Probablemente ha sido el mejor partido de lo que va de año», señaló Solari sobre su primer duelo ante el Atlético. «Los que golpean el balón son los jugadores, no soy yo. Hemos atacado bien, hemos defendido bien y hemos sido solventes en el balón parado», resumió satisfecho.

«La clave son los jugadores, siempre», insistió cuestionado acerca de las razones del crecimiento de su equipo en el último mes, que le ha llevado a su mejor momento de forma en el tramo decisivo de la temporada.

«Reguilón es un ejemplo para todos los jugadores de la cantera. Un ejemplo de que con talento y entrega es posible hacerse un hueco en el primer equipo», afirmó ante otra buena actuación del canterano, justo después de la discutida actuación de Marcelo en el clásico copero del pasado miércoles en el Camp Nou.

«Bale se encuentra fenomenal. Ha entrado al vestuario muy contento y feliz por su gol. Cada día se encuentra mejor», señaló sobre el galés, suplente de inicio pero reforzado tras su tanto, el tercero del Madrid en el Metropolitano.

Al igual que su compatriota y amigo Simeone, Solari prefirió pasar de puntillas sobre la discutida actuación del VAR: «Nosotros no tenemos un monitor junto al banquillo y lo único que podemos hacer en estas acciones es esperar. Para un juicio completo tenemos que esperar a ver las imágenes. Estamos todavía acostumbrándonos».

También tuvo palabras de elogio para Vinicius, menos acertado que en otras ocasiones a pesar de forzar el penalti que supuso el 1-2 antes del descanso. «Vinicius es un niño y es normal que cada día aumente sus registros futbolísticos. Está muy bien aconsejado y arropado por el resto de la plantilla», señaló sobre el brasileño, de nuevo titular.

Por último, y a pesar del crecimiento de su equipo, se mostró cauto ante las próximas citas que se avecinan para el conjunto blanco, con el regreso de la Champions como foco de atención inmediato., «El Real Madrid siempre pelea todo hasta el final. Ahora nos pusimos segundos pero para sostener esto hay que seguir ganando», dijo.