Jornada 23 Derbi capital con cromos cambiados Diego Simeone, entrenador del Atlético. / Óscar del Pozo (Afp) Atlético y Real Madrid dirimen en el fortín rojiblanco quién cuenta con mejores créditos para discutirle la Liga al Barça ÓSCAR BELLOT Madrid Sábado, 9 febrero 2019, 00:01

Sin tiempo para que se disipen los ecos del clásico copero, el Wanda Metropolitano acogerá este sábado un derbi capital que dirimirá quién cuenta con mejores créditos para discutirle la Liga al Barça, que se vería presionado cuando salte el domingo al césped de San Mamés si uno de los contendientes se adjudica el triunfo. Una victoria que rompería la cadena de cuatro tablas consecutivas firmadas entre blancos y rojiblancos en Liga, su racha más larga de empates en el torneo de la regularidad, donde la última claudicación del cuadro de Concha Espina ante su eterno rival se produjo en el curso 2015-2016 merced a una diana de Griezmann en el Santiago Bernabéu y la más reciente muesca en el revólver del trece veces campeón de Europa se remonta a aquel 'hat-trick' que le endosó Cristiano Ronaldo a Oblak la temporada siguiente en su última visita liguera al Vicente Calderón.

Desde entonces permanecen nivelados, anulados mutuamente en duelos en los que el fragor guerrero reinó sobre las veleidades ofensivas con apenas dos tantos por bando a los que puso sello atlético el 'Principito' y que rotularon Pepe y Cristiano Ronaldo con trazo merengue. Es el signo de unos tiempos en los que el Cholo Simeone ha sentado cátedra.

Impertérrito ha asistido el bonaerense al desfile de cinco técnicos por el banquillo rival -Mourinho, Ancelotti, Benitez, Zidane y Lopetegui-, ante los que firmó un balance de nueve victorias, nueve empates y diez derrotas. Este sábado estrechará la mano del sexto, un Santiago Solari que le doblegó en el único derbi en que se enfrentaron vestidos de corto y con el que coincidió casi seis años después en el vestuario del San Lorenzo de Almagro, con el Cholo como técnico de un equipo en horas bajas y en el que el Indiecito daba sus postreros coletazos como profesional. Ahora el rosarino intentará repetir lo que hizo Antonio Mohamed, otro viejo conocido de Simeone que le derrotó al frente del Celta.

Crecimiento contra fiabilidad

El reencuentro de dos preparadores de significado amor hacia el club al que representan es uno de los cruces de caminos de un partido que añadirá a su consustancial carácter volcánico la presencia sobre el rectángulo de Courtois y Morata, destinada a inflamar las gradas. Se reencontrará el guardameta con la hinchada que pasó de aclamarle como un héroe tras aquella alusión sobre canguros y madridistas en la celebración de la Copa amarrada en el Bernabéu en 2013 a mancillar su nombre en el Paseo de las Leyendas rojiblancas después de verle besar el escudo del Madrid para reivindicar una filiación merengue que venía de sus años mozos. Debutará ante la misma parroquia el delantero, el mismo que tras la final de la Champions que valió la 'décima' al Madrid recordaba a los «indios» quién mandaba en la capital y que la semana pasada exponía su paso por la cantera del Atlético como descargo.

Sobre el ariete y el arquero reposará parte de la responsabilidad en dos equipos que afrontan un encuentro vital en un mes trepidante. Choque al que llega el Real Madrid crecido tras engarzar seis partidos sin conocer la derrota y que salió del Camp Nou con la sensación de haber perdido una fantástica oportunidad de hincar el colmillo al Barça. El desgaste del clásico provocará cambios en el once de Solari, que tiene también presente la crucial visita del próximo miércoles a Ámsterdam en la Champions. Además de Courtois, que recuperará su puesto bajo palos presionado por la reivindicativa actuación de Keylor Navas ante el Barça, retornará Reguilón al lateral izquierdo por el cuestionado Marcelo y Casemiro oficiará de mediocentro de contención toda vez que Marcos Llorente recayó en el feudo azulgrana de su lesión muscular en la pierna izquierda. Bale se juega un puesto con Vinicius, que acumula diez titularidades consecutivas. Isco, otra vez en el ojo de la tormenta por su dardo a Solari, se retiró este viernes del entrenamiento con molestias en la espalda y libró al rosarino de más polvareda.

Más descansado al no tener duelo de Copa y liberado también la semana que viene de pulso europeo toda vez que hasta el día 20 no recibirá a la Juventus, el Atlético ha tenido más tiempo para preparar un derbi al que el Cholo llega con la principal duda de Arias o Juanfran en el lateral derecho. Koke no ha podido recuperarse a tiempo de lesión, por lo que el resto del once parece claro, con Godín en el eje de la zaga junto a un Giménez que se convertirá en centenario en Liga, Thomas y Rodrigo como lugartenientes en un centro del campo cuyos extremos ocuparán Saúl y Correa y Morata como acompañante de un Griezmann que ostenta un registro alentador para los locales. Anota un derbi sí y otro no. Se quedó sin marcar en el último, por lo que para mantener su particular racha le tocará 'vacunar' a Courtois en un Metropolitano inexpugnable esta temporada y donde el Atlético sólo ha encajado cuatro tantos.

-Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak, Arias, Giménez, Godín, Lucas, Saúl, Thomas, Rodrigo, Correa, Griezmann y Morata.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilón, Casemiro, Kroos, Modric, Lucas Vázquez, Bale y Benzema.

Árbitro: Estrada Fernández (C. Catalán).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 16:15 h.

TV: beIN LaLiga