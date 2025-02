Simeone: «Este club tiene futuro y sigue creciendo»

Amador Gómez Madrid Sábado, 22 de mayo 2021, 20:42 | Actualizado 21:55h. Comenta Compartir

«Este club sigue creciendo y tiene futuro. Cuando hoy (por ayer) repasaba en soledad la previa de cuando nos despedimos del Calderón, la gente me preguntaba si me iba a quedar y les decía que sí, porque sabía que el Atlético tenía futuro y no me equivoqué», proclamó ayer con orgullo Simeone, que garantizó su continuidad en el banquillo rojiblanco. «La gente se aburre y se cansa, pero yo soy cabeza dura, muy cabeza dura. Sé que el club todavía puede seguir creciendo», insistió el técnico argentino, para quien «uno de los mejores años para salir campeón es este».

«En un año tan difícil, con muchos familiares y amigos que se murieron, que este año sea campeón el Atlético es diferente. Es un año tan difícil como nuestra historia. Siempre nos costó mucho», reconoció. «El mundo hoy vive una situación muy triste y muy dura y ojalá hayamos podido dar alegría a un montón de gente que lo ha pasado mal», comentó, con «enorme agradecimiento» a su jugadores, «por su respeto».

También Luis Suárez destacó el mérito del Atlético para conquistar la Liga «a pesar de las dificultades» que tuvo el equipo rojiblanco a lo largo de toda la temporada, y quiso lanzar una reivindicación ante los dirigentes del Barça, encabezados por Josep Maria Bartomea, que le despidieron del club azulgrana. «Me menospreciaron, pero en el Atlético me dieron la oportunidad de estar vigente», dijo entre lágrimas el delantero uruguayo, quien se acordó de su mujer y sus hijos.