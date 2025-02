Zidane, sobre Bale: «No puedo decir lo que está pasando»

Óscar Bellot Madrid Martes, 29 de octubre 2019, 14:15 | Actualizado 17:39h. Comenta Compartir

La situación de Gareth Bale monopolizó la rueda de prensa de Zinedine Zidane previa al partido que medirá este miércoles al Real Madrid contra el Leganés en el Santiago Bernabéu. El galés, que el lunes viajó a Londres por un asunto personal aunque le dio tiempo para verse con su representante, Jonathan Barnett, y parece determinado a salir en enero, con la Superliga china como destino preferente, se ausentó por cuarta sesión consecutiva del trabajo con el grupo y no estará frente al cuadro pepinero, al que ha marcado cuatro goles en cinco duelos, todos ellos de Liga y en el recinto del Paseo de La Castellana. Pese a todo, Zidane trató de restar importancia a sus idas y venidas e incluso negó que tenga mala relación con el extremo. «Ha hablado con el club directamente. Es un tema personal. No puedo decir aquí lo que está pasando. Cada jugador tiene derecho a tener sus cosas personales. Tema personal y permiso del club. Punto», manifestó sobre la escapada del 'Expreso de Cardiff'.

Defendió Zidane la implicación del '11' en el día a día del Real Madrid, pese a que en sus siete temporadas en el conjunto de Chamartín se ha perdido ya 86 partidos por las 26 lesiones que acumula y ha disputado apenas un 53% de los minutos. «Se dicen muchas cosas y tenemos una buena relación. Es un jugador que se esfuerza, que entrena y cuando no está disponible es porque tiene algo. Se habla mucho y de muchas cosas. Lo importante es que cuando está listo y al cien por cien sabemos el jugador que es. Tenemos buena relación y él está metido en jugar bien para el equipo», sostuvo.

Las continuas tiranteces entre Bale y Zidane cobraron entidad ya en la recta final de la primera estancia del marsellés en el banquillo del Real Madrid, cuando el galés avisó de que meditaría su futuro tras la final de la Champions en Kiev que le sirvió como reivindicación con su doblete. Tras su retorno, el francés le abrió la puerta en verano pero la falta de ofertas mantuvo al futbolista en el plantel. Ambos parecieron hacer borrón y cuenta nueva, pero al británico no le sentó bien quedarse fuera de la convocatoria para el encuentro ante el Brujas de la segunda jornada de la Champions. Aquello pareció marcar un punto de no retorno en la relación entre ambos, aunque Zidane no lo ve así. «No creo. Yo hablé con él y con James. El día de Brujas ninguno estaba disponible. Sólo eso. No hay más», mantuvo este martes el preparador, que aseguró que su pupilo «nunca habla de marcharse» pese a que parece haberse reactivado la opción de que en enero recale en el Shanghai Shenhua, que ya peleó por sus servicios en verano. «Está aquí y cuando puede entrenar, entrena, y cuando puede jugar, juega. Jugó muchos partidos», remarcó.

Quitó importancia Zidane a que Bale fuese a Londres acompañado de su fisioterapeuta de confianza, tal y como desveló 'El Chiringuito'. «Gareth puede hacer lo que quiera. Yo no vi la imagen. Tienes que preguntarle a él». Y dijo que no vería ahora con buenos ojos su salida, al contrario de lo que manifestó hace meses. «No va a llegar una oferta. No pienso en eso. Gareth es jugador del Madrid. Está aquí y yo estoy contento con él».

Aclaró Zidane que no ha charlado con Bale estos días. «Ha hablado con el médico y con el club. El permiso lo da el club. Cuando uno se va lo tiene que pedir al club», indicó, negando también que el '11' haya perdido la ilusión. «Quién le va a quitar la ilusión. Nadie. Si está aquí es que tiene ilusión. Se merece estar aquí. Está contento de estar aquí», recalcó el preparador, que no se mostró contrariado por el hecho de tener que dar explicaciones sobre un futbolista que no juega desde el 13 de octubre, cuando regresó lesionado del partido entre Gales y Croacia, aunque el Real Madrid no ha difundido parte médico alguno por deseo del jugador. «No me estoy comiendo un marrón, para nada», sustuvo, defendiendo la confidencialidad en temas médicos de todo trabajador. «Son asuntos delicados. Cada uno tiene su derecho a decir las cosas o no. Aquí hay gente muy válida que trabaja y las cosas las hacemos con mucho cuidado. Él está contento con las personas que trabajan aquí», atajó.

Tuvo palabras para Raúl, compañero en su día y actual técnico del Castilla, el día en que se cumplen 25 años del debut del delantero con el Real Madrid. «En su cabeza está hacer las cosas como lo está haciendo, despacio, con tranquilidad. Cuando jugaba con él era importante y 25 años quiere decir que estamos todos viejos. Está aprendiendo con naturalidad y un día seguramente entrenará al Real Madrid», comentó.

Sobre el rival de este miércoles, apenas una pregunta, pese a que fue el que le infligió una de sus más dolorosas afrentas cuando le apeó en cuartos de final de la Copa del Rey en la campaña 2017-2018. «No estoy pensando en esto ahora mismo. Todo el mundo sabe que los malos partidos o las malas experiencias forman parte del trabajo de un entrenador. Cuando hay momentos complicados no hay que pensar en eso. Es un nuevo partido, tres puntos posibles y hay que darlo todo para ganar».

Vinicius, fuera de la convocatoria Vinicius, con Marcelo durante un entrenamiento. Emilio Naranjo (Efe) Zinedine Zidane dejó a Vinicius fuera de la lista para el partido contra el Leganés. El joven brasileño, que contabiliza 405 minutos repartidos en nueve partidos esta temporada pero sólo cuatro titularidades, fue uno de los cuatro descartes por decisión técnica del marsellés, junto a Odriozola, Brahim y Mariano, mientras que Marco Asensio y Nacho siguen en la enfermería como Bale. James Rodríguez tampoco entró en la convocatoria tras viajar a Medellín por su reciente paternidad. La ausencia de Vinicius agrava la delicada situación por la que atraviesa la joven perla que el Real Madrid le arrebató al Flamengo, arrinconado por la llegada de Hazard, intocable en el costado izquierdo del ataque, la zona predilecta del carioca, al que parece haberle ganado la partida su compatriota Rodrygo, que sí entró en la convocatoria. Más calmado y efectivo en la resolución y el pase que el gambeteador futbolista que cumple su segundo curso en Chamartín, el ex del Santos vive en cambio días felices tras debutar con buena nota en Champions ante el Galatasaray y ser convocado por primera vez para la 'Canarinha'.