Jornada 32 Zidane: «Hay muchos jugadores que pueden hacer caja» El técnico del Real Madrid elude dar pistas sobre posibles bajas aunque vuelve a remarcar que habrá cambios ÓSCAR BELLOT Madrid Domingo, 14 abril 2019, 13:14

Una vez más, la rueda de prensa de Zinedine Zidane estuvo centrada en el futuro, pasando de puntillas por el alicaído presente que le ha tocado vivir al Real Madrid desde que se quedara sin objetivos esta temporada. Poco se habló del Leganés, al que los blancos encararán en Butarque el lunes, un día en el que no están acostumbrados a jugar, y mucho de las inevitables bajas que habrá en verano para dejar paso a los fichajes que articularán la revolución que cocina el club para volver a pelear por los títulos que este año le han sido esquivos. Zidane no quiso adelantar nada, como viene haciendo desde que regresó para rehabilitar al conjunto de Chamartín, aunque nuevamente habló de cambios. «Aquí hay muchos jugadores que pueden hacer caja para el club porque son muy buenos», dijo cuando se le preguntó si entendería que la directiva vendiese a Isco, uno de los integrantes del plantel con mayor cartel, si bien precisó que el malagueño es un futbolista que le «gusta» y al que considera «importante». «Veremos lo que vamos a hacer el póximo año», apostilló en lo que fue una coletilla recurrente cada vez que se le interpeló por uno de sus pupilos.

No fueron pocos los que salieron a la palestra. Se le preguntó al entrenador del Real Madrid por Toni Kroos, que tras cinco años siendo uno de los ejes sobre los que ha pivotado el ciclo glorioso que llevó a amarrar tres 'orejonas' consecutivas tiene su futuro en el alero y que podría estar meditando un cambio de aires. Desde que volvió Zidane sólo ha completado un partido y tampoco estará en Butarque a causa de una gastroenteritis que le impidió entrenar este domingo en Valdebebas. ¿Busca para el futuro un centro del campo más rápido? ¿Le encaja Kroos?, le cuestionaron al marsellés, que no se mojó sobre el futuro pero sí quiso dejar claro que valora al teutón. «Toni es un jugador fundamental, es un jugador muy bueno. En los cinco años que está en el Madrid ha hecho cosas muy buenas. Es un jugador muy bueno al que no le supera la presión y a mí me gusta. Siempre me ha gustado», remarcó el preparador, que no quiere que las especulaciones desvíen el foco de los siete partidos que restan antes de cerrar el curso. «Cambio vamos a tener», remarcó, precisando eso sí que «las cosas se sabrán al final de temporada».

Repitió la idea del cambio cuando se le inquirió sobre Gareth Bale, que parece el primero en la rampa de salida tras no ser capaz de recoger el estandarte de Cristiano Ronaldo. Del galés dijo que cuenta con él para los siete partidos que quedan, pero sin entrar en detalles de su futuro. Lo mismo hizo con Marcos Llorente, que no contó demasiado en la anterior etapa del francés. «Lo conozco desde hace mucho tiempo porque estuvimos juntos en el Castilla. Siempre está mejorando», indicó sobre el madrileño, del que resaltó que «necesita jugar más porque eso le va a venir bien» y recordó la «temporada fenomenal» que hizo en su día con el Alavés.

Señaló Zidane que aún no ha dialogado con ningún futbolista sobre su futuro. «Estamos todavía jugando. Habrá tiempo para hablar de lo que vamos a hacer», apuntó el técnico, que aclaró que sí tiene un grupo de intocables de cara al curso venidero si bien rehuyó dar nombres. «No vamos a cambiar todo», dijo Zidane. Entre esos imprescindibles del francés está Benzema, al que ve «compatible con todos» mientras el club baraja nombres para reforzar la delantera. «Es un jugador diferente», indicó sobre su compatriota, del que resaltó que puede «hacer muchas cosas, marcar como nueve» y asociarse con sus compañeros.