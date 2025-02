Zidane, harto de que se le pregunte por la renovación de Ramos

Ignacio Tylko Madrid Domingo, 28 de febrero 2021, 17:07 | Actualizado 17:57h. Comenta Compartir

Zinedine Zidane está harto de que le pregunten sobre la renovación de Sergio Ramos, todavía sin avances significativos a falta de cuatro meses para que concluya su contrato. El técnico marsellés lo dejo patente este domingo en la sala de prensa de Valdebebas cuando le cuestionaron sobre la situación del capitán del Real Madrid, aún baja médica tras su operación de rodilla. «Siempre me preguntas. Es impresionante, macho. ¿Qué te voy a decir más ahora? Te voy a repetir por respeto. Lo que quiero es que se arregle lo antes posible pero aparte de eso, nada. Mañana tenemos un partido», espetó.

La parte positiva para Zizou es que para el duelo fundamental de este lunes ante la Real Sociedad recupera a Valverde, Marcelo, Rodrygo y Odriozola, que por segundo día consecutivo han entrenado con el grupo. La enfermería empieza a vaciarse, aunque siguen de baja Hazard, Benzema y Militao, que está en la recta final de su recuperación, Ramos y Carvajal. De cara al derbi del próximo 7 de marzo en el Metropolitano, ya podrían estar a punto Militao y Benzema.

¿El duelo ante la Real?: «Sabemos el partido que vamos a tener mañana. Es un equipo que sabe jugar y lo está haciendo muy bien. Luego, nosotros tenemos que proponer sobre el campo. Tenemos que seguir mejorando pero siempre pensando que estamos en casa y lo que queremos es sumar». Confía Zidane en que el Madrid responda de nuevo en una situación límite: «En nuestro club sabemos imponernos en momentos críticos. Siempre ha sido así. En la temporada hay dificultades y también cosas buenas, pero esto es largo y quedan muchos partidos. No hemos ganado nada. Debemos seguir con lo que estamos haciendo».

Considera que la lucha por la Liga seguirá hasta el final y que el Atlético aguantará la presión: «Ahora la Liga es de tres. Mañana será de dos y luego de cuatro. Cada uno tiene su opinión. La Liga está abierta para todos y el que está por delante tiene ventaja. Pero quedan muchos puntos y vamos a seguir con lo nuestro».

A vueltas con Isco Alarcón, que hizo un partido notable en Bérgamo después de muchas semanas sin apenas intervenir, Zidane remarcó que cuenta con él pero que la competencia es grande en esa demarcación. «Conocemos a Isco y sus cualidades. En el partido del Atalanta jugó bien y mañana va a contar como todos los demás. A mi me toca administrar los minutos, y no es fácil cuando tienes a jugadores tan buenos. Pero con Isco vamos a contar. Isco puede jugar en una o dos posiciones, no en 40. Está trabajando bien y debe tener paciencia y, cuando le toca, hacerlo bien como el otro día».