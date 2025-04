Zidane: «Podemos estar orgullosos, pero hay que seguir»

Óscar Bellot Madrid Viernes, 3 de julio 2020, 00:54 | Actualizado 01:22h. Comenta Compartir

La mesura sigue marcando los pasos de Zinedine Zidane. Pese a que la trabajada victoria ante el Getafe deja al Real Madrid con una ventaja de cuatro puntos sobre el Barça más el 'goal average' cuando restan cinco jornadas para la conclusión del campeonato, el técnico sigue sin ver decantado el título. «No, nada. Hasta que no acaba esta Liga no puedes decir que vas a ganar. A seguir trabajando. Podemos estar contentos, orgullosos del equipo porque el esfuerzo y la solidez que mostramos es muy buena, pero hay que seguir», dijo el marsellés tras el duelo contra el conjunto azulón, resuelto con un gol de penalti de Sergio Ramos.

«Se sabía que íbamos a sufrir mucho contra un equipo que, sobre todo, en la primera parte, nos vino muy arriba a presionar. Nos ha costado un poco el partido, pero se sabía que con paciencia podía llegar un gol y es lo que hicimos. Cuando el rival está ahí, metido, te presiona y a ti te falta marcar, cuando llega es importante. Hay que felicitar a los jugadores. Chapeau porque no es fácil ni física ni mentalmente lo que están haciendo», valoró el marsellés.

Reconoció que su equipo lo pasó mal en muchas fases del encuentro, pero lo enmarcó dentro de la normalidad, dada la competitividad del campeonato. «Nos ha costado, pero nos va a costar siempre ganar los partido en esta Liga. Por eso es que queremos mucho esta Liga», dijo el preparador, que admitió que son «tres puntos importantísimos» pero «nada más». «Hace tres semanas decíamos que había once finales y ahora faltan cinco. Lo más importante para nosotros es descansar bien y pensar en el próximo partido», agregó.

Ensalzó Zidane la consistencia de su escuadra, clave en el liderato de los blancos. «Lo que está mostrando el equipo es la fuerza que tenemos en el campo. Nos cuesta meter goles pero a la hora de defender y tener equilibrio estamos demostrando algo muy bueno», indicó. E instó a seguir en la misma línea. «Esto es el fútbol, cada tres días hay que jugar un partido. Hoy sufrímos muchísimo, el otro día contra el Espanyol lo mismo. Es lo que nos gusta a nosotros. Sin sufrimiento no puedes conseguir cosas», completó.

Courtois: «Quedan cinco partidos para darlo todo»

A la buena labor defensiva se refirió también Thibaut Courtois, que dio otro paso hacia el Trofeo Zamora al volver a dejar inmaculada su portería, algo que los blancos han hecho ya en 17 partidos de la presente Liga. «Ganas partidos desde el inicio, desde el trabajo defensivo y si hacemos el trabajo bien desde el portero al delantero puedes ganar por 1-0», dijo el cancerbero, que volvió a reivindicarse en un curso que ha hecho olvidar las sospechas del pasado. «Nunca he dudado de mí mismo», recordó.

Valoró Courtois el partido del Getafe, que puso en aprietos a los blancos. «Sabíamos que iba a ser duro y así ha sido», manifestó antes de incidir en las características del conjunto azulón. «Sabemos cómo juegan. Cada uno juega a su manera y por eso están arriba. No hicimos nuestro mejor partido, con muchos pases erróneos, pero lo que cuenta son los tres puntos. Ellos son muy intentos, con una presión muy buena, no te dejan jugar y lo hacen muy bien. Juegan a su manera y ganan puntos», señaló.

No quiso hablar del porcentaje del título que tienen en su mano los blancos. «No me gusta hablar de porcentajes. Lo que tenemos que ganar son los partidos. Ahora vamos a Bilbao, que es un campo complicado y luego nos quedan partidos complicados. Prefiero estar cuatro puntos arriba y no abajo, pero no podemos estar con la euforia», dijo el belga.

Alabó la condición en la que han regresado del parón sus compañeros. «Todos han vuelto muy bien y estamos muy entregados. Quedan cinco partidos para darlo todo y ganar la Liga», remarcó.