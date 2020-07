Jornada 33 Oportunidad para el demarraje blanco sin Hazard Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid. / Javier Soriano (Afp) El Real Madrid, que da descanso al belga por precaución, se mide al Getafe con el objetivo de aprovechar la pájara del Barça para situarse a unas pocas pedaladas del título ÓSCAR BELLOT Madrid Jueves, 2 julio 2020, 07:46

El Real Madrid busca un demarraje casi definitivo en la carrera por la Liga. El empate del Barcelona ante el Atlético en el Camp Nou ha abierto la posibilidad de que los blancos eleven a cuatro puntos más el 'goal average' su renta frente a los azulgranas a falta de cinco jornadas para la conclusión del campeonato, lo que colocaría el título a unas cuantas pedaladas de los blancos. Para ello tendrán que ganar al Getafe, que visita el Alfredo Di Stéfano tras lograr un crucial triunfo contra la Real Sociedad, el primero desde la reanudación de la competición para el pundonoroso equipo de José Bordalás, que le mantuvo en el quinto lugar de la tabla y le permite seguir soñando con los puestos que dan acceso a la Champions, aunque para ello no puede permitirse concesiones respecto al Sevilla, antecesor en la clasificación de los azulones que hizo sus deberes en el campo del Leganés y elevó el colchón sobre la escuadra del sur de Madrid.

La vida sonríe al Real Madrid desde el regreso del fútbol. El pleno al quince facturado por los blancos desde que el balón volvió a rodar y los tres empates de un Barcelona que sufre una pájara tremenda y se consume en medio de guerras intestinas, han situado en una posición privilegiada al equipo de Zinedine Zidane, al que le restan seis curvas para alzar los brazos en la meta.

La fortaleza defensiva de una escuadra que suma 16 partidos de Liga con su portería intacta, el notable tono físico adquirido en las semanas previas al retorno del torneo, el espíritu solidario de un bloque que rema con fe en su técnico y la rentabilización de unas ocasiones que superan al juego desplegado, al contrario de lo que sucedió en otros momentos de la campaña, han permitido al Real Madrid encarrilar un trofeo por el que suspira Zidane.

El marsellés, con todo, no se fía y prefiere mantener en guardia a sus tropas. «Tenemos seis partidos, 18 puntos. Hasta que matemáticamente no seamos campeones no se puede decir nada. Hay que respetar al rival. Los rivales están ahí y van a hacer todo lo posible para ganar esta Liga hasta el final. Nada de confianza ni de decir que esto se acabó. Los jugadores saben que no hemos ganado nada», enfatizó Zidane, «orgulloso» del trabajo de sus pupilos y determinado a mantener la senda. «Vamos a seguir en nuestra línea, con fuerza, con lo que estamos haciendo», recalcó sin ánimo de triunfalismo un preparador al que inquieta el desgaste físico y mental de un grupo que, de imponerse al Getafe, forjaría su mejor racha de la temporada con seis victorias encadenadas.

Recupera efectivos Zidane para atacar ese objetivo. Cumplimentada su sanción por acumulación de amarillas frente al Espanyol, retornan Mendy y Modric, que apuntan al once. El sistema rotatorio que viene aplicando con Marcelo situaría al ex del Olympique de Lyon en el lateral izquierdo, mientras el croata sacaría del centro del campo a Kroos o Valverde. El francés, que devolvió a la lista de 24 convocados a Lucas Vázquez y Jovic, una vez superadas sus respectivas lesiones, concede descanso a Hazard, cuyo maltrecho tobillo ha sido puesto a prueba por los rivales en los últimos partidos. La ausencia del belga, gran sorpresa de la convocatoria, incrementa el suspense en el frente de ataque, donde el único que tiene plaza fija es Benzema, el Caravaggio blanco.

Desafío azulón

Reanimado por el doblete de Jaime Mata ante la Real Sociedad en el Coliseum que cerró una serie de cinco partidos sin conocer la victoria, el Getafe se presenta en el Alfredo Di Stéfano «feliz y con optimismo», según recalcó Bordalás. «Nos ha costado adaptarnos al calor y al ritmo, pero ya lo hemos conseguido. La victoria del pasado lunes ayuda anímicamente y eso se nota en el día a día», valoró el técnico.

Los azulones han sucumbido en sus diez últimas visitas al Santiago Bernabéu, donde no puntúan desde el 0-1 del curso 2007-2008. Ahora pisarán el estadio Alfredo Di Stéfano con el desafío de poner fin a esa mala estadística y vengar el 0-3 ante los blancos de la primera vuelta. «El Real Madrid es el equipo que pasa por el mejor estado de forma y eso no es casualidad. Su entrenador ha conseguido convencer a sus jugadores y sacar su mejor versión. Está en un momento dulce, es un equipazo y tiene el campeonato bastante bien encauzado porque las sensaciones son mejores que las de su rival directo», reconoció Bordalás, que pese a ello se declaró «ambicioso» y dijo que afrontan el derbi «para tener un buen resultado».