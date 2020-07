Jornada 33 El Atlético abre las puertas de la Liga al Real Madrid Al Barcelona no le basta con jugar bien para doblegar al equipo rojiblanco y puede terminar la jornada a cuatro puntos del liderato MIGUEL OLMEDA Miércoles, 1 julio 2020, 00:58

Cosas de vecinos que no se aguantan, el Atlético puede haberle descorchado el cava a su enemigo de rellano en el salón del eterno rival de este, que a la vez es su amigo. O lo era, pues el Barcelona mira con recelo a los rojiblancos desde que Simeone lleva los pantalones en esa casa. En fin, que 'robando' un empate en el Camp Nou le ha puesto en bandeja la Liga al Real Madrid, y habrá cachondeo y recochineo en la capital al respecto si el título se concreta.

Con la Liga pendiendo de un hilo, Quique Setién buscó nuevos ingredientes en su recetario futbolístico, y de nuevo Griezmann se quedó olvidado en la despensa. Paradójicamente, el cántabro tuvo que abandonar el 4-3-3 para acercarse al juego de posición que demanda el exigente jurado de 'Barçachef'. Otorgó a Messi libertad ilimitada y el rombo en el medio desencadenó las subidas por banda de Alba y Semedo. Lejos de estorbarse, el 'overbooking' de centrocampistas gestionó con fluidez la posesión y generó ocasiones ante una defensa académica como la de Simeone.

De inicio, el Atlético también se sintió cómodo. El parón obligado le ha sentado bien a varios futbolistas que no terminaban de rendir; léase Carrasco, a su mejor nivel, léase Llorente, el nuevo delantero patentado por el Cholo. Incluso Costa viene marcando con cierta frecuencia, tantas veces tras el confinamiento (dos) como antes de él.

2 Barcelona Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Rakitic (Sergi Roberto, min. 63), Busquets (Ansu Fati, min. 84), Arturo Vidal (Griezmann, min. 90), Riqui Puig, Messi y Luis Suárez. 2 Atlético Oblak, Arias, Giménez, Felipe, Lodi, Thomas, Saúl, Carrasco (Lemar, min. 85), Marcos Llorente (Joao Félix, min. 70), Correa (Vitolo, min. 85) y Diego Costa (Morata, min. 77). Goles: 1-0: min. 11, Diego Costa, en propia puerta. 1-1: min. 18, Saúl, de penalti. 2-1: min. 49, Messi, de penalti. 2-2: min. 62, Saúl, de penalti. ÁRBITRo: Hernández Hernández (Las Palmas). Tarjetas amarillas a Ter Stegen, Piqué, Saúl, Felipe, Messi, Diego Costa, Carrasco y Lemar. incidencias: Partido de la 33ª jornada de Liga, disputado en el Camp Nou, a puerta cerrada.

En el Camp Nou, en todo caso, el delantero volvió a ser míster Hyde. Vio puerta, pero la suya propia, evidenciando en un saque de esquina que no le caía su pierna derecha ni tampoco a la izquierda y a la vez le caía a las dos que despejar también es un arte. Poco después intentó desquitarse desde los 11 metros, pero los nervios son malos compañeros en el punto de penalti. Para su consuelo el error no valió porque Ter Stegen se había adelantado no más de cinco centímetros de la línea para atajar y Hernández Hernández aplicó un reglamento tan puntilloso que no sobrevivirá a la próxima revisión.

Aunque lo había provocado Carrasco tras una cabalgada que retrató a Piqué en la carrera y a Vidal en el recorte, el belga no tiró el penalti ni a la primera ni a la segunda. Ahí aparecieron los galones de Saúl, que engañó a Ter Stegen para empatar. Messi rozó el 2-1 muy poco después con una rosca denominación de origen desde la esquina del área y a partir de ahí el Barcelona bajó las revoluciones del partido al ritmo que marcaban Sergio Busquets y Riqui Puig, cada día más imprescindible.

A la vuelta del descanso, la 'Gran Vía' de Semedo en la derecha seguía teniendo todos los semáforos en verde, aunque eso es un arma de doble filo. El portugués provocó dos penaltis pasado de velocidad, el primero en el área del Atlético y el segundo en la del Barcelona: Felipe picó en la rojiblanca y Carrasco, una vez más, fue más rápido en la azulgrana.

Messi lleva 15 días empecinado en lograr su gol 700 y no iba a permitir que un penalti dejase la celebración en un mero número. Pudiendo elegir en el duelo contra Oblak, el argentino decidió convertir la estadística en un lienzo en blanco. Tenía para escoger una escuadra o la otra, tirar arriba o buscar el lanzamiento raso, pero le dedicó un homenaje a Antonin Panenka, el maestro más célebre del punto fatídico. Menos poético fue Saúl en su intento, y aunque con fortuna, el resultado fue idéntico: un gol aquí y otro allá, de nuevo tablas.

Aunque el empate favorecía más a los intereses del Atlético que a los del Barcelona, fue Simeone quien movió más fichas en el tablero. Envidó con Joao Félix, con Morata, con Lemar y con Vitolo, mucha escopeta, pero poca pólvora. Para Setién, Griezmann se ha convertido en el último de la fila. El cántabro no hizo un cambio ofensivo hasta el minuto 85, ya más por el qué dirán que otra cosa, pues hacía rato que su equipo venía pidiendo desborde y él parecía encantado de no tenerlo.

Lemar tuvo la última, aunque ya adivinará el personal que anduvo errático. Es costumbre en el segundo fichaje más caro de la historia del Atlético, que con este empate se afianza aún más en zona Champions, tercero y a siete puntos del quinto. El Barça se aferra a que el Madrid tropiece, al menos dos veces, para no ver imágenes de la Cibeles por televisión.