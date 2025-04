Suspendido el Rayo-Albacete por cánticos de la grada contra Zozulia: «Puto nazi»

Mario cano Madrid Domingo, 15 de diciembre 2019 | Actualizado 16/12/2019 12:07h. Comenta Compartir

El partido de la vigésima jornada de laLiga SmartBank disputado entre el Rayo Vallecano y el Albacete se ha suspendido por un desagradable incidente protagonizado por la grada y que supone un hecho histórico: Primera suspensión de un partido de Liga por insultos a un futbolista. Una parte de la afición local se cebó con el jugador ucraniano Roman Zozulia, al que le han dedicado un cántico en el que se tildaba al futbolista de «puto nazi».

Ante la continuidad prolongada de los insultos contra Zozulia, el árbitro paró el partido durante unos instantes en la primera mitad para que se pidiera por megafonía el cese de los insultos y se advirtió con la suspensión del encuentro si la grada continuaba con los cánticos contra el ucraniano, pero los insultos continuaron.

Tras el descanso el equipo manchego se negó a salir de nuevo al campo para disputar la segunda parte, y el árbitro, después de una hora con el partido interrumpido, decidió suspenderlo, lo que generado la reacción de la grada vallecana con un nuevo cántico «Zozulia, era broma».

Oficial: partido suspendido.

Y la afición de Vallecas canta: "¡Era una broma, Zozulia era una broma!"#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/cqHeDErILb Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) December 15, 2019

LaLiga, minutos después de la suspensión, confirmó «su acuerdo con la decisión« de José Antonio López Toca de «suspender el encuentro ante los graves insultos y amenazas sucedidos durante la primera parte contra Roman Zozulia, jugador del club visitante y ante la petición de los dos equipos en el estadio de Vallecas» e insistió a través de una nota que «continua trabajando contra la violencia, el racismo y la xenofobia en los estadios de fútbol y manifiesta su más sincera repulsa sobre lo sucedido».

Por su parte el Albacete también se refirió a la suspensión en los medios sociales: «Con el respaldo de Rayo Vallecano, Albacete Balompié y de La Liga, el árbitro y la Federación han decidido suspender el partido en Vallecas. Una decisión tomada con el único objetivo de salvaguardar los valores del deporte que amamos y de nuestra competición».

Muy afectado en el descanso

Al descanso el encuentro marchaba empatado sin goles y el Albacete jugaba con un futbolista menos por la expulsión de Eddy Silvestre.

Víctor Varela, el vicepresidente del Albacete Balompié, ha declarado tras la suspensión del encuentro que «Zozulia ha llegado al vestuario destrozado, ha sido duro para él».

Varela ha confesado que Zozulia ha jugado durante muchos minutos «llorando por todo lo que estaba sucediendo y ha llegado al vestuario totalmente destrozado, por lo que creo, todos hemos tomado la decisión más acertada para defender nuestro fútbol y nuestra competición».

Además, en nombre del club manchego, ha resaltado que «Roman es un compañero ejemplar y lo que se ha buscado ha sido garantizar la integridad del futbolista».

«Una decisión tomada con el único objetivo de salvaguardar los valores del deporte que amamos y de nuestra competición» COMUNICADO DEL ALBACETE

Cuestionado por si existía una decisión para saber cuándo, y cómo, se disputaría la segunda mitad, Varela ha señalado que «todavía es muy pronto». «Me imagino que en los próximos días se tomará una decisión con el Comité de Competición». «La Federación Española de Fútbol es quien debe tomar la decisión, pero el Albacete no tiene ningún inconveniente en disputar esa segunda mitad, siempre y cuando, se garantice la integridad de todos los jugadores».

Vladimir Kuzmenko, representante de Roman Zozulia habló en la Cadena Ser. «No sé ni que decirle a la gente que llama a Zozulia neonazi. Es injusto. No es neonazi, claro. Es patriota en Ucrania, simplemente»

Fichaje fustrado en 2017

La historia de Zozulia con el Rayo - que pidió reanudar el partido sin público- se remonta a enero de 2017, cuando el ucraniano llegó cedido por el Betis.

Unos días después de anunciarse su incorporación se marchó de regreso a Sevilla sin debutar ni entrenarse con sus nuevos compañeros debido al rechazo que mostró la afición vallecana por él, al que le acusaron de «filiación nazi».

«En el descanso he bajado y le he dicho al árbitro que no íbamos a tolerar en nuestro campo lo que estaba pasando; hemos propuesto desalojar el campo» Raúl Martín presa

El presidente del Rayo Vallecano, Martín Presa, explicó la versión del club madrileño tras ser suspendido el partido ante el Albacete por los insultos. «En el descanso he bajado y le he dicho al árbitro que no íbamos a tolerar en nuestro campo lo que estaba pasando; hemos propuesto desalojar el campo pero la coordinadora de seguridad no lo ha visto bien por lo que hemos decidido que se suspendiese el partido. El Albacete es una víctima como lo es el Rayo Vallecano«.

La FEF decidirá si se reanuda y si se hace en campo neutral o a puerta cerrada El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (FEF) decidirá si el partido Rayo Vallecano-Albacete se da por finalizado o si se reanuda, y de ser así, si se hace en campo neutral o a puerta cerrada. Así lo determina el artículo 42 (3) de los Estatutos de la FEF «Del régimen disciplinario» que la faculta para suspender, adelantar o retrasar partidos y determinar la fecha y el lugar de los que, «por causa reglamentaria, razones de fuerza mayor, o disposición de la autoridad competente, no puedan celebrarse el día establecido en el calendario oficial o en las instalaciones deportivas propias». El mismo artículo indica que corresponden a la RFEF o al órgano en quien delegue «decidir sobre dar un encuentro por concluido, interrumpido o no celebrado, cuando cualquiera circunstancia haya impedido su normal terminación, y, en caso de acordar su continuación o nueva celebración, si lo será o no en terreno neutral y, en cualquiera de los dos casos, a puerta cerrada o con posible acceso de público». Igualmente señala que debe resolver sobre la continuación o no de un encuentro suspendido por la comisión de hechos antideportivos pudiendo, en este caso declarar ganador al club inocente. También debe pronunciarse en todos los supuestos de repetición de encuentros o continuación de los mismos, sobre el abono de los gastos que ello determine,declarando a quién corresponde tal responsabilidad pecuniaria. El contenido del acta arbitral será determinante para la decisión que adopte el Comité de Competición, ya que el árbitro López Toca resolvió la suspensión del partido tras el acuerdo de los dos clubes en el descanso por los insultos del público a Zozulia. Además de la reanudación o no del choque, la normativa de la RFEF obliga a comunicar los hechos a la Comisión Antiviolencia y contempla sanciones para los clubes en caso de negligencia o actitud pasiva ante actitudes violentas, racistas o xenófobas que pueden ser multas de 6.000 a 90.000 euros y cierre de campo total o parcial, según se califiquen como infracciones leves, graves o muy graves.