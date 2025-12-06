España debutará en el Mundial en Atlanta

Javier Varela Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:45 | Actualizado 19:11h. Comenta Compartir

España debutará en el Mundial 2026 el lunes 15 de junio, ante Cabo Verde, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, a las 18:00 hora peninsular. El equipo de Luis de la Fuente repetirá la misma sede y el mismo horario ante Arabia Saudí el 21 de junio. El tercer choque de la primera fase será en México, en la ciudad de Guadalajara, y la afición española tendrá que trasnochar para ver el duelo ante Uruguay, que puede ser trascendental para el devenir del grupo y del Mundial (02:00 horas).

El calendario y sedes decididos por la FIFA obliga a España a jugar a horas poco habituales en sus dos primeros partidos ante cabo verde y Arabia Saudí, ya que la temperatura media en Atlanta en junio es de 30 grados y los choques se jugarán a las 12:00 hora local.

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con capacidad para 75.000 personas, fue inaugurado en 2017 y fue diseñado pensando en los aficionados. Con más de 90 metros de altura, cuenta con un techo retráctil único en su género, una pantalla de vídeo de 360 grados y ha sido considerado el estadio más sostenible del mundo. Es la sede del Atlanta United de la MLS y de los Atlanta Falcons de la NFL, y desde su inauguración ha acogido los mayores eventos de Estados Unidos, como el MLS All-Star Game, el College Football 'play-off' National Championship Game, la Super Bowl LIII, numerosos amistosos internacionales y conciertos de superestrellas mundiales.

El estadio de Atlanta será el escenario del segundo duelo entre ambas selecciones en una Copa del Mundo, con el triunfo del combinado saudí ante Argentina en el último Mundial de Catar en la memoria. La única vez que se vieron las caras fue en la fase de grupos del Mundial de Alemania 2006, con triunfo de España por 1-0 gracias a un gol de Juanito. En el Mundial además del partido entre la selección española y la saudí, se jugarán cuatro más de la fase de grupos, un encuentro de dieciseisavos, un duelo de octavos de final y una de las dos semifinales.

El tercer partido, en Guadalajara

El tercer partido en el Mundial del equipo de Luis de la Fuente será el, a priori, más complicado. Se enfrentará a Uruguay en el Estadio Guadalajara, ubicado en Jalisco (México), con capacidad para 48.000 personas e inaugurado en 2010. La cita será el viernes 26 de junio a las 01:00 hora española. Construido sobre un terreno elevado y con un diseño esférico similar al de un coliseo, el Estadio Guadalajara es sin duda uno de los recintos más llamativos que albergarán partidos de la Copa del Mundo.

Además, es un estadio que trae mal recuerdo para la selección española. En el Mundial de México 1986, el equipo dirigido por Miguel Muñoz cayó derrotada en el primer partido de la fase de grupos ante Brasil por 1-0. Un partido que será recordado por el gol que no se concedido a Míchel con 0-0 después de tocar en el larguero y botar dentro de la portería y porque el tanto de Brasil fue conseguido por Sócrates en claro fuera de juego.

El estadio es la sede durante la temporada regular del C.D. Guadalajara, que ha cosechado grandes éxitos en él. El equipo masculino consiguió su histórica campaña de doble título, liga y copa del torneo Clausura 2017, y la victoria en la Liga de Campeones de la Concacaf 2018, mientras que los dos títulos del equipo femenino en 2017 y 2022 se suman al palmarés. Además el estadio fue una de las sedes principales de la Copa Mundial sub-17 en 2011 y albergó los Juegos Panamericanos ese mismo año.