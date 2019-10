Pelayo Novo: «Me estoy reinventando» Novo, que ha encontrado en el tenis-silla una nueva disciplina deportiva en la que seguir creciendo, hace lo propio a nivel empresarial junto a su novia Icíar. Ambos han puesto en marcha en Oviedo una peluquería canina. / Hugo Álvarez El ex futbolista se estrena en el tenis en silla de ruedas tras una caída que le restó movilidad MARÍA ÁLVAREZ Martes, 15 octubre 2019, 02:13

«Tengo claro que me estoy reinventando, pero no más que cualquiera que tiene un trabajo, lo pierde y tiene que empezar de cero»

oviedo. Hace ya año y medio de la caída desde un tercer piso que cambió la vida del ex futbolista del Real Oviedo Pelayo Novo (Oviedo, 1990). Y desde entonces es el propio Pelayo el que no ha dejado de añadirle páginas en forma de nuevas andaduras a una que él mismo elige cómo exprimir. El asturiano retomaba este mes de octubre la competición deportiva, probando sobre una silla de ruedas y con una raqueta en la mano para representar a su región en el campeonato nacional. Su nueva andadura va más allá: tener inquietudes es su modo de vida.

«No me etiqueta lo que me pasó sino lo que hago con lo que me pasó. Soy consciente de que me estoy reinventando pero no más que cualquiera que tiene un trabajo, lo pierde todo y tiene que empezar de cero. Tengo menos movilidad pero ni siquiera me quejo porque no me impide hacer mi vida», comenta con naturalidad el ex jugador de fútbol.

La fortaleza de Novo está en adaptarse a las circunstancias, las mismas que sobre la tierra batida le están haciendo crecer ahora en el tenis silla. «Mi objetivo es mejorar cada dia, y además en algo que me divierte. La única solución para no estancarte es tener inquietudes. Pongo de mi parte, pero es que me sale solo. Hay que divertirse e ilusionarse en la vida», explica el propio Novo.

Precisamente así se juntaron los caminos de Pelayo y del club de Tenis Olivares ovetense, en el que los primeros en cederle una silla para competir fueron Alberto Álvarez, 'paisano' y presidente de la Federación Española de Deporte de Personas con Discapacidad Física (Feddf), y Gonzalo Pérez, su entrenador. A ambos, y a su compañero sobre la pista, Jesús Torres, les une ya una fuerte amistad. «Para mi significaron una nueva andadura, al llegar yo al Parque del Oeste aumentaron los días de entrenamiento y a su lado me divierto no solo entrenando sino también intercambiando experiencias», señala el propio Pelayo.

El tenis empezó para el ex futbolista como la mejor de las vías de escape dentro del Hospital de Parapléjicos de Toledo, donde se recuperó de sus lesiones y tomó contacto con la disciplina gracias a la Fundación Emilio Sánchez Vicario. «Era el único momento en que no pensaba, me centraba en pegarle a la pelota, mover la silla y picarme con Enrique, mi compañero. El tenis y la Fundación me hicieron centrarme en otras cosas más allá de la hospitalización», matiza el asturiano.

Ahora, esa inquetud por el tenis silla ha ido más allá, y Novo ya sabe no solo lo que es entrenarse para competir sino hacerlo oficialmente representando a Asturias en el Campeonato de España de esta modalidad. La experiencia ha sido un nuevo escenario en el que aprender y probarse, y alienta al ex futbolista a seguir mejorando para conseguir resultados.

«Las sensaciones fueron un poco engañosas porque me encontré muy bien golpeando pero los resultados no fueron los mejores. Competí muchos puntos, pero noté mucha diferencia en la movilidad de la silla respecto a los otros participantes. Yo era más lento en las devoluciones pese a sacar bien, arrancar es lo más complicado y en tierra hay que traccionar más. Es clave estar en movimiento para llegar. El reto es ir cogiendo esas cosas y seguir pasándomelo igual de bien», analizó el propio tenista.

El afán de superación de un Pelayo Novo admirado por todos está en él mismo pero también en los suyos. «Mis padres, mi hermana y mis dos sobrinos han sido importantísimos en este tiempo.Luego está mi novia, Icíar. Ella tiene 'superpoderes', como canta Leiva. Siempre me ha seguido en cada proyecto de fútbol al que he ido y ahora soy yo quien la está a su lado en nuestra peluquería canina, en la que ella lleva el peso. Se merece todo», concluye un Pelayo tan emocionado como ilusionado con todos y cada uno de los proyectos que tiene en marcha.