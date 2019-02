Premier League Pellegrini recuerda a Klopp el polémico Dortmund-Malaga: «Está acostumbrado a ganar con goles en fuera de juego» El chileno tiró de memoria después de que el Liverpool marcase el 0-1 al West Ham en clara posición ilegal RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 5 febrero 2019, 14:10

Manuel Pellegrini ha dejado claro que no olvida. El chileno, ahora técnico del West Ham, se enfrentó el lunes en Londres al líder, el Liverpool frenó la buena racha del equipo 'red'. El equipo de Jurgen Klopp no pasó del empate a un gol en su visita al Olympic Stadium, un resultado que aprieta la lucha por el título, al quedar ahora el Manchester City a tres puntos y el Tottenham a cinco.

El equipo que entrena Jurgen Klopp, que hace 15 días parecía lanzado hacia al título, suma dos empates consecutivos que abren completamente la lucha por el título, tras haberse disputado 25 jornadas. Y puede darse por contento pese a que después de los triunfos de sus dos principales perseguidores el fin de semana, el Liverpool estaba obligado a ganar para mantener las diferencias. Su único gol, anotado por el senegalés Sadio Mané a los 22 minutos fue muy polémico.

El West Ham reclamó que fue ilegal ya que James Milner, autor de la asistencia del 0-1, recibió el balón en posición antirreglamentaria. Ante la falta de videoarbitraje, la jugada continuó, el centrocampista inglés encontró a Mané dentro del área y el senegalés se dio media vuelta y batió a placer a Lukasz Fabianski.

Aunque los londinenses empataron poco después, gracias a un tanto de Michail Antonio (en el 28') lo sucedido no pasó por alto para Pellegrini después del encuentro. «Klopp está acostumbrado a ganar con goles en fuera de juego. Me venció cuando entrenaba al Málaga con un gol fuera de juego por varios metros (en la Champions League en 2013 contra el Dortmund). Por eso, no puede quejarse», explicó ante los medios tras el partido.

«Hoy estaba un metro adelantado. Y en el último minuto Origi también estaba fuera de juego. Dije que teníamos que vencer este partido por nuestros aficionados y si pudiéramos dar una ayuda al Manchester City, mejor. Tal vez fue por eso que a Klopp no le gustó», sentenció el técnico del West Ham.

El alemán dijo que no sabía que la posición era ilegal cuando llegó el descanso aunque ironizó que quizá no le interesó saberlo y se mostró comprensivo con el cabreo del West Ham por ese gol.

A 15 días de su partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich, hay motivos de preocupación para los seguidores Reds, sobre todo en defensa, más si se tiene en cuenta que el 'general' Virjil Van Dick estará suspendido para el partido en Alemania. Y la próxima salida del Liverpool en la Premier League será Old Trafford, para enfrentarse a un Manchester United en racha (24 de febrero).