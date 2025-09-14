El Sporting Atlético suma la primera victoria del curso

Samuel Osorio Gijón Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:50 Comenta Compartir

En la segunda jornada de Tercera RFEF, el Sporting Atlético estrenó su casillero de victorias al imponerse 1-0 al Gijón Industrial en Mareo. El filial rojiblanco dominó de principio a fin, fiel a su estilo de posesión, aunque tuvo que esperar hasta la recta final para derribar la resistencia fabril.

El encuentro arrancó con ritmo y una primera aproximación peligrosa. En el minuto 4, Ferreres colgó un centro medido que Borja Montes cabeceó fuera por muy poco entrando desde segunda línea. El guion quedó claro, con los locales asumiendo el control total del balón y el Indus aguardando atrás. Néstor Ruiz probó fortuna desde el centro del campo en el minuto 10, pero su disparo lejano no inquietó a Iker Venteo. Lo volvió a intentar minutos después el Indus con una falta lateral, pero se paseó por el área sin remate.

El duelo se enturbió por las lesiones. Primero cayó Iker Martínez en el 28, lo que obligó a mover piezas: entró Álex Diego y Carlos Hernández pasó a la banda derecha, a pie cambiado. Apenas cinco minutos después, el Gijón Industrial también perdió a Nacho Quintín, sustituido por Álvaro García. En medio de esos contratiempos, el Sporting Atlético seguía merodeando el gol. Carlos, muy activo en su nueva posición, puso un centro raso en el 39 que Mau Medrano remató con suspense, pues el balón rebotó en un defensa y Raúl atrapó en la línea. Aarón probó desde lejos en la última antes del descanso, forzando una buena parada del guardameta visitante.

El asedio continuó en el segundo tiempo y, nada más reanudarse, Oyón cabeceó al larguero un balón muerto tras un despeje. Tras minutos sin mucha trascendencia en el juego, en el 63, un centro atrás de Oyón permitió a Álex Lozano sacar un potente disparo que obligó de nuevo a Raúl a lucirse. El Indus apenas salía de su campo, buscando mantener el empate.

El premio al dominio llegó en el 75. Álex Lozano se inventó una jugada de mucha calidad por la izquierda, pasando rivales y colgando un centro bombeado al segundo palo. Allí apareció Yosmel, que solo tuvo que inclinar la cabeza para enviar el balón a la red y firmar el 1-0.

Los últimos minutos carecieron de sobresaltos. El Sporting Atlético administró la ventaja sin sufrir, asegurando sus primeros tres puntos de la temporada. Con esta victoria, el filial suma cuatro puntos y se asienta en la zona alta de la tabla. En la próxima jornada visitará al Navarro el sábado, a las 17, mientras que el Gijón Industrial buscará rehacerse en casa ante el Llanes el domingo, a las 12.