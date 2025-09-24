El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ousmane Dembélé posa con el Balón de Oro AFP

El técnico gijonés Luis Enrique, principal artífice del cambio radical de Dembélé

El astro francés del PSG, galardonado con el Balón de Oro, sabía que estaba ante la oportunidad de su vida después de un enorme esfuerzo de transformación

I. Tylko

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 06:53

La incontenible emoción de Ousmane Dembélé al recoger el Balón de Oro, «Santo Grial» para El Mosquito, estaba justificada. Después de años en los que se le consideraba un juguete roto por su vida desordenada y falta de empatía, el astro francés del PSG sabía que estaba ante la oportunidad de su vida después de un enorme esfuerzo de transformación. Reacio a presumir de sus actuaciones individuales, prefirió alabar el enorme trabajo de Luis Enrique, quien sin Kylian Mbappé eligió al exdelantero del Barça para cimentar la construcción de un verdadero equipo, capaz de levantar la primera Orejona de su historia.

Sabe Dembélé mejor que nadie que el técnico gijonés ha sido determinante para su crecimiento exponencial, clave para que el PSG conquistase por fin la Champions con la pizarra de Lucho y el carácter sacrificado como banderas. Adquieren ahora todavía más importancia aquellas palabras del exseleccionador español tras la victoria ante el Inter. «Eso es liderar a un equipo. No solo por los títulos ni por los goles. Sobre todo por cómo ha defendido», lo elogió en pleno festejo.

Seguro que a Dembélé se le quedó grabada a fuego aquella arenga de Luis Enrique a Mbappé que se hizo viral tras conocerse en el documental 'No tenéis ni puta idea' de Movistar. «He leído que te gustaba Michael Jordan Él cogía por los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta...».

«Ha sido maravilloso, se ha portado muy bien conmigo y es como mi padre», explica Dembélé sobre su relación con Luis Enrique. La relación entre el francés y el entrenador asturiano no ha sido siempre buena. De hecho, el primer desencuentro ocurrió el 1 de octubre cuando jugaban un partido de Champions frente al Arsenal. Luis Enrique descartó a Ousmane Dembélé por indisciplina, varios meses después fue expulsado en un partido frente al Bayern y fue suplente dos partidos seguidos. Su cambio de actitud ha tenido premio, el más grande que puede conseguir un futbolista en el plano invidual.

