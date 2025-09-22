Luis Enrique, nombrado mejor entrenador del mundo en la gala del Balón de Oro: «Lo más importante es recibir el reconocimiento de los hinchas» El técnico gijonés no pudo recoger el premio ya que, a la misma hora, su equipo jugaba un partido de la Ligue 1 ante el Olympique

José Ángel García Gijón Lunes, 22 de septiembre 2025, 21:31 | Actualizado 22:03h. Comenta Compartir

La fantástica trayectoria del PSG, coronada con su primer título de la Liga de Campeones, tiene un nombre y ese es el de Luis Enrique Martínez. El técnico asturiano fue designado este lunes como el mejor entrenador del último año en la Gala del Balón de Oro, celebrada en París. No estuvo presente el gijonés en la ceremonia, ya que al mismo tiempo que se desarrollaba la gala, el PSG disputaba un partido de la Ligue 1 ante el Olympique de Marsella.

Luis Enrique dio las gracias por la consecución del premio a través de un vídeo grabado hace ya algunos días ya que todavía no se había lesionado en el hombro. El técnico gijonés quiso expresar su agradecimiento a su familia, reconociendo que es un momento «muy especial» para ellos. Hizo extensible el reconocimiento a todos los que forman parte del Paris Saint Germain, «porque han hecho un año magnífico».

Se detuvo el técnico es dos figuras Una el presidente del club parisino Nasser Al Khelaifi. «Siempre está apoyando al equipo y me gustaría darle las gracias», subrayó Lucho, que rememoró cómo fue el comienzo de su relación. «Fue en mi casa y y conectamos desde los primeros instantes», «Ha sido una figura importantísima para mí», apostilló el técnico, que hizo también alusión al grupo que ha hecho del PSG el mejor equipo del continente. Es evidente que algunos de ellos reciben el reconocimiento en forma de galardón, pero para el preparador asturiano lo más importante es «el aplauso de los hinchas de nuestro equipo y de los aficionados del fútbol».

A pesar de que Lucho ha reiterado que no le interesan los premios individuales, los encargados de emitir los votos no han tenido dudas a la hora de reconocer su trabajo al frente de un club al que elevó la autoestima competitiva después de varios años en los que éxitos deportivos no se correspondían con las millonarias inversiones realizadas por los propietarios del club parisino. Luis Enrique ha cincelado un bloque único, capaz de arrasar en la liga doméstica y la Copa francesa, además de guiar al equipo hacia el máximo título continental con la consecución de la Liga de Campeones.