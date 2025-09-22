La Fundación Xana, creada en memoria de la hija de Luis Enrique, gana el Trofeo Sócrates 2025 Sira Martínez recogió el premio en nombre de la organización creada para honrar la memoria de Xana, destacando su labor solidaria y el impacto social de sus proyectos

A buen seguro que a Luis Enrique le produjo más alegría que su distinción como mejor entrenador del año, el reconocimiento a la Fundación Xana con el premio Sócrates, que distingue a futbolistas u organizaciones, en este caso, que destacan por su compromiso con causas sociales y humanitarias. La Fundación Xana, creada por la familia Martínez Cullell para ayudar a niños con enfermedades graves y a sus familias.

Sira Martínez, hija de Luis Enrique, fue la encargada de recoger el galardón de manos de la princesa consorte de Mónaco Charléne. «Celebramos la visibilidad que esto nos otorga y el reconocimiento a nuestro trabajo. Muchísimas gracias». «Es muy especial para mí. Sabemos que Xana está con nosotros espiritualmente. Creamos esta Fundación en su nombre para honrarla y estoy segura que está muy orgullosa de nosotros», aseguró emocionada al recordar la figura de su hermana tristemente fallecida y que da nombre a la Fundación que tanto ha ayudado desde su puesta en marcha.

