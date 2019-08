Premier League Un técnico pro-Brexit achaca los errores del VAR... a la Unión Europea Ian Holloway sorprende con su teoría antieuropea sobre el gol anulado al City ante el Tottenham y la nueva normativa arbitral sobre las manos dentro del área RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 21 agosto 2019, 19:58

«No soy tan estúpido». Ian Holloway, conocido en el Reino Unido por su trayectoria en los banquillos ingleses, tuvo que recular sobre sus propias palabras después de que en el famoso 'The Debate' de Sky Sports hubiese culpado a la Unión Europea por la nueva regla arbitral sobre las manos dentro del área, que han provocado mucha polémica sobre todo después de que se anulara un gol en la prolongación al Manchester City después de que el VAR viera unas manos de Aymeric Laporte antes del remate de Gabriel Jesús.

«Para mí la norma no tiene sentido», dijo antes de insistir que los árbitros «olvidaron lo más importante de todo. Su trabajo no es rearbitrar el partido pero para ser claro y obvio no creo que que nuestros muchachos inventen ese nuevo cambio de ley», dijo Holloway, aparentemente sin saber que los cambios fueron acordados por la International Board (IFAB).

«Espero que salgamos del Brexit, porque eso es lo que todos votamos, y lo solucionemos, porque no puedes tener a alguien diciéndonos cómo hacer nuestro propio juego» ian holloway, en sky sports

De los ocho miembros de la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol (IFAB) son ingleses, escoceses, galeses e irlandeses del norte, así como los de la FIFA. «Creo que esa gente nos dice qué debemos hacer con nuestro juego. Ahora, deberían dejar de hacer eso. Espero que salgamos del Brexit, porque eso es lo que todos votamos, y lo solucionemos, porque no puedes tener a alguien diciéndonos cómo hacer nuestro propio juego», dijo Holloway, que fuera técnico del Queens Park Rangers hasta mayo de 2018 y cuyo mayor logro es un ascenso a Premier con el Crystal Palace en 2013 tras etapas en otros como Leicester, Millwall y Plymouth, en relación al que el fútbol lo inventaron los ingleses y no debería ser cuestionado por Bruselas.

La furia antieuropea de Holloway, que fue un jugador de poco éxito en los 80 y 90 en las filas del QPR, Wimbledon o Bristol Rovers, fue realmente sorprendente y extraño teniendo en cuenta que, no solo la Unión Europea no es responsable de implementar las leyes nacionales de fútbol, ​​sino que el director técnico de la junta responsable de la IFAB es un ex árbitro inglés.

Holloway, en su última etapa en el QPR / GETTY

Viendo el revuelo causado y que figuras como Gary Lineker mostraran su sorpresa e indignación por lo que había dicho, Holloway salió a rectificar, a medias, sobre sus comentarios en Daily Mirror: «No soy tan estúpido», afirmó antes de aclarar diciendo que estaba haciendo una analogía. «La gente no escucha. Lo que he dicho, y puedo decirlo muy claramente, es que estoy enfermo y harto de que las personas que no dirigen nuestro país me digan qué hacer».

«Lo que he dicho, y puedo decirlo muy claramente, es que estoy enfermo y harto de que las personas que no dirigen nuestro país me digan qué hacer» HOLLOWAY, HORAS DESPUÉS A DAILY MIRROR

Holloway, que a sus 56 años lleva 952 partidos dirigidos en el Reino Unido con 7 clubes distintos, dijo saber que «FIFA y UEFA han introducido estas reglas, ellos nos dijeron que tenemos que usar VAR. No tengo ningún problema con eso, pero esa regla de las manos que se han inventado, no quiero escucharla. Eso no tiene sentido. Es de la misma manera que estoy enfermo y harto de que en el Reino Unido nos digan qué hacer por la Unión Europea. El Brexit no tiene nada que ver con las reglas del fútbol, ​​¿verdad? No soy tan estúpido, así que sugiero que la gente se lave los oídos y escuche».

Al igual que sucede en el resto de países que utlizan la tecnología de videoarbitraje como España, el centro VAR de la Premier League está en suelo propio y de hecho se encuentra en Stockley Park.