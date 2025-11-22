El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Marcos Lopes pugna por un balón dividido. E. C.
Fútbol | Segunda RFEF

El Vetusta esquiva la segunda derrota

Un gol de Joaquín en el último tramo, que después fue expulsado, da al conjunto de Roberto Aguirre un punto más

Marcelino Fernández

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:35

Comenta

Un tanto postrero del posteriormente expulsado Joaquín ante el Atlético Astorga evitó la que habría sido segunda derrota consecutiva del Vetusta (1-1). El filial ... oviedista, al que se le terminó en la anterior jornada una histórica racha de 427 días sin perder, mostró carácter para nivelar un choque que se puso cuesta arriba pronto.

