El Vetusta esquiva la segunda derrota

Un tanto postrero del posteriormente expulsado Joaquín ante el Atlético Astorga evitó la que habría sido segunda derrota consecutiva del Vetusta (1-1). El filial ... oviedista, al que se le terminó en la anterior jornada una histórica racha de 427 días sin perder, mostró carácter para nivelar un choque que se puso cuesta arriba pronto.

El también ascendido Astorga entró mejor y tomó ventaja en el minuto 12: Mario Sánchez combinó con Adri Álvarez, aprovechó un resbalón de Adri Lopes y llegó a la línea de fondo para poner un centro medido que Ivi Vales convirtió ante Narváez. La primera acometida oviedista llegó mediante un envío de Guille que Castri no pudo rematar por centímetros. La acción visitante más clara del primer tiempo partió de una recuperación del propio Castri, que condujo con metros por delante y buscó un pase raso al segundo palo que Sellés interceptó. Al córner posterior, Pelayo puso un envío que Llamazares atrapó. Los ovetenses insistieron con una combinación entre Joaquín y Pelayo que terminó en un pase interior hacia Guille, aunque el portero del conjunto leonés volvió a blocar.

El técnico del Vetusta, Roberto Aguirre, dio entrada a Adri Fernández por el amonestado Marcos Lopes al paso por los vestuarios de La Eragudina. La permuta tuvo el acompañamiento de una mejoría del juego oviedista. Un disparo de Pelayo desde la frontal se fue por encima del larguero. El Vetusta acumuló posesiones y encerró por momentos al Astorga. El empate a la postre definitivo llegó en el minuto 84, cuando Enzo recibió, avanzó unos metros y filtró un pase a Joaquín, que atacó el espacio, orientó el control y definió raso y cruzado para batir a Llamazares.

El tramo final se endureció tras la expulsión de Joaquín por golpear con la bota en la cara a Sellés. Al Vetusta le tocó trabajar a tope hasta el pitido final del gallego López Fernández. David Álvarez remató alto y, a modo de réplica, el revulsivo Diego Menéndez respondió mediante un disparo desde la frontal del área que se marchó alto.