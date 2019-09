Paralímpicos 2020 «Ojalá que no haga falta un oro o un récord del mundo para salir en los medios» Gerard Desacarrega, Miguel Carballeda, Teresa Perales y Ricardo Ten durante el acto en Madrid. / EP Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), junto a los deportistas Teresa Perales, Gerard Descarrega y Ricardo Ten analizan la situación del equipo a menos de un año para Tokio 2020 RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Lunes, 30 septiembre 2019, 17:29

Aunque nadie niega el gran avance del movimiento paralímpico en los últimos años tanto los principales deportistas españoles y el propio Comité Paralímpico Español (CPE) consideran que aún hace falta mayor atención de los medios de comunicación. A esa conclusión llegaron el presidente del CPE, Miguel Carballeda, la nadadora Teresa Perales, el ciclista Ricardo Ten y el atleta Gerard Descarrega en un desayuno informativo en el Hotel Intercontinental de Madrid sobre los Juegos de Tokio 2020 organizado por Europa Press . «Que no haga falta ganar un oro o un récord del mundo para abrir un telediario. Hay Mundiales y Europeos todos los años, no sólo competimos cada cuatro», reclamó Teresa Perales con la autoridad que le conceden sus 26 medallas en Juegos Paralímpicos de Natación.

Nadie iguala los hitos de Perales. La zaragozana avisa, tras proclamarse campeona del mundo en Londres (50 espalda S5), que seguirá compitiendo «para ganar» ya que aún tardará «un poquito en ceder el testigo. No sé cuándo me voy a retirar, probablemente cuando me ganen. Pero no me voy a retirar en lo alto, voy a disfrutar de la caída con dignidad». Antes su reto es subir al podio nipón al menos dos veces «para igualar a Michael Phelps. Si pudiera subir al podio tres veces en Tokio 2020 sería maravilloso», dijo esta deportista que no niega, tras ser nominada sin éxito en dos ocasiones al premio Princesa de Asturias de los Deportes, que conseguir el galardón que entrega la Casa Real sería muy importante... ya que nunca se ha concedido a un deportista paralímpico. «Me haría mucha ilusión. Espero ser algún día merecedora».

La cita olímpica en Japón ya inquieta a los deportistas como reconoció el ahora Ricardo Ten, campeón del Mundo en Pista y subcampeón mundial en Carretera y que antes participó en cinco JJOO como nadador. «Prefiero el velódromo en la carretera hay muchos aspectos que escapan a uno. Me asusto muchísimo con sólo oír Tokio. Aún veo de lejos los Juegos. Estar ya sería un gran triunfo y estar cerca de las medallas sería algo muy grande».

Intento olímpico español para 2032

Por su parte el atleta invidente Gerard Descarrega, campeón del Mundo y Europa de 400 metros lisos, es de los que prefiere no pensar en los Juegos 2020. «Ahora Tokio está a años luz. Estoy centrado en el Mundial (se juega en noviembre en Dubai)», recordó antes de destacar la importancia de la ayuda del guía Guillermo Rojo, con el que tiene una gran compenetración y al que quiso poner de manifiesto. «Encontrar a alguien de tanta calidad personal y atlética es muy difícil», subrayó cerca de Carballeda, que centró su intervención en el potencial del deporte como herramienta para salir de las situaciones más difíciles de la vida, como puede ser una discapacidad.

El presidente del CPE pidió a las instituciones «igualdad de oportunidades» para todos los deportistas, deseó que Televisión logre un acuerdo para poder retransmitir tanto los Juegos Olímpicos como los Paralímpicos del próximo año, se congratuló de que su preocupación por «la renovación del equipo paralímpico» va por buen camino ya que «afortunadamente viene gente joven que está sorprendiendo en campeonatos del mundo y campeonatos de Europa» gracias a los programas de promesas de atletismo (con el patrocinio de Liberty Seguros), natación (AXA) y ciclismo (Cofidis) y por último se mostró partidario de que España, con Madrid u otra ciudad, opte por organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2032, después de que la capital fracasase de modo consecutivo en 2012, 2016 y 2020. «Madrid y España, de nuevo, están en condiciones de plantearse eso cuando quieran. Madrid se lo merece y unos Juegos cambian el futuro de una ciudad y de un país, la hacen mejor, piensan en todos, en los que tienen y en los que no tienen discapacidad».

«Para nosotros la inclusión es necesaria, noshace ver una sociedad mejor» Rienda, tras acudir al acto, acudió a la presentación en Madrid de un convenio de colaboración entre la Fundación Sanitas y el CSD para impulsar el deporte inclusivo. El programa Deporte Inclusivo, impulsado por el CSD, busca promover la práctica deportiva conjunta entre personas con y sin discapacidad como herramienta para su integración social y está declarado como Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP). Es uno de los cuatro proyectos deportivos que impulsa el CSD, dependiente del ministerio de Cultura y Deporte, junto a ADB2020, Nuevas Metas y Deporte Inclusivo. Son herramientas que hacen crecer el deporte al tiempo que transforman la sociedad, haciéndola más justa, más igualitaria y más inclusiva. Después Rienda, expresó su apoyo y su admiración por el atleta Jesús Ángel García Bragado que con 49 años terminó octavo en la prueba de 50 km marcha en los Mundiales de Atletismo que se celebran en Doha «Es histórico que para alguien de su edad, le resulte habitual cada cuatro años participar en unos Juegos Olímpicos. No es nada fácil mantenerse en el alto nivel, durante tantos años, pero él lo ha conseguido. Debe celebrarlo como un triunfo. Estamos impresionados», reconoció. También tuvo unas palabras para el joven piragüista segoviano David Llorente que se proclamó subcampeón del mundo en el Mundial de descenso y eslalon disputado este fin de semana en la Seu de Urgell. Rienda dijo sentirse muy orgullosa del palista que «casi seguro» estará en Tokio acompañando a Maialen Chourraut, que ya tiene plaza. Sobre la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí, Rienda insistió en la postura del gobierno en funciones expresada el viernes por la portavoz Isabel Celaá tras el Consejo de ministros, de que la Supercopa es competencia de la Real Federación Española de Fútbol y reiteró el compromiso del gobierno con la igualdad de género

El acto contó también con la presencia de la Infanta Elena, presidenta de honor del CPE; el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco; la presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda; el Embajador de Japón en España, Masashi Mizukami; el viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Roberto Núñez; los secretarios generales del CPE y COE, Miguel Sagarra y Victoria Cabezas; el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, y el director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Jesús Celada, así como de otros representantes del mundo del deporte, de la discapacidad y de las empresas patrocinadoras del Plan ADOP.