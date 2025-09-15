El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El tanzano Alphonce Felix Simbu superó a Amanal Petros. Efe
Mundiales de atletismo

El campeón mundial de maratón se decide por 'foto finish'

El tanzano Alphonce Felix Simbu logró el oro por solo tres centésimas tras un ajustado sprint final

C. P. S.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:28

Un final de infarto. Así se podría definir la resolución del maratón masculino en el icónico Estadio Nacional de Tokio, que vibró con el espectáculo ... que dieron Alphonce Simbu y Amanal Petros, que se jugaron la victoria en los últimos metros. Tras 42,195 kilómetros, el oro mundialista se decidió en la 'foto finish' y por 3 centésimas. De hecho, esta victoria es la del margen más corto en la historia del maratón en los campeonatos del mundo: solo 0.03 segundos separaron a los dos primeros clasificados.

