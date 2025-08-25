Concurso Hípico Internacional de Gijón 2025: los caballos ya se dejan ver en Las Mestas

Son las cinco de la tarde, es domingo y el sol luce en el cielo. Muchos están en la playa, otros disfrutan de una terraza ... o un paseo, pero en el Complejo Deportivo de Las Mestas la actividad no cesa. Un nutrido grupo de operarios se afana en rematar todos los detalles para que mañana pueda comenzar una competición clásica del calendario estival gijonés y una de sus citas deportivas más relevantes, que conlleva el trabajo de unas 750 personas: el Concurso Hípico Internacional de Gijón. Con 88 jinetes y 247 caballos, a falta de las pruebas veterinarias y el cierre final de animales inscritos, la prueba apunta a ser de nuevo un gran reclamo para un público fiel que todos los veranos llena las gradas.

La respuesta de los aficionados ya está siendo importante. Con muchos de los asientos ya reservados, la organización ha decidido colocar una grada portátil que quedará hoy instalada en el fondo opuesto a la carpa VIP y de jinetes. Lo que ya se podía ver en la tarde de ayer casi finalizado era el arco por el que saldrán a competir los binomios y que da acceso a una pista cuyo césped luce inmaculado.

Quienes se acerquen este año a Las Mestas tendrán una variada oferta gastronómica distribuida por buena parte del recinto. Cerca de la entrada del aparcamiento habrá varios puestos, así como en las zonas próximas a las gradas, una iniciativa con la que se busca mayor comodidad para los asistentes. Además, se incorporan una crepería y una churrería a la oferta gastronómica.

Algunos de los caballos más madrugadores, y también varios jinetes, estaban ayer en el recinto, donde las cuadras, tanto las fijas como las provisionales, están preparadas para acoger a los 247 animales inscritos. Muchos de estos caballos llegan a Gijón después de largos viajes, por lo que ayer se pudo ver a alguno de ellos haciendo suaves ejercicios en la zona anexa a la pista de entrenamiento, una forma de liberar la musculatura y prepararse para una semana exigente.

La previsión pasa por que el jefe de pista, el alemán Peter Schumacher, llegue hoy al recinto para comenzar a preparar los recorridos. Mientras tanto, la pista luce vacía, con los obstáculos, recién pintados manteniendo su estilo clásico, esperan apilados en una zona próxima. Para el martes quedará la primera jornada de revisión veterinaria a los caballos que toman parte en el concurso dos estrellas y para el miércoles, a aquellos que lo hacen en el de cuatro.