Rodrigo Almeida prepara parte de su espacio de cuadra junto a su equipo.

Rodrigo Almeida prepara parte de su espacio de cuadra junto a su equipo. FOTOS: J. M. PARDO

Concurso Hípico Internacional de Gijón 2025: los caballos ya se dejan ver en Las Mestas

Los operarios ultiman todos los detalles para que mañana comience la competición mientras las cuadras acogen a los que serán sus inquilinos hasta el domingo

José Luis González

Gijón

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:34

Son las cinco de la tarde, es domingo y el sol luce en el cielo. Muchos están en la playa, otros disfrutan de una terraza ... o un paseo, pero en el Complejo Deportivo de Las Mestas la actividad no cesa. Un nutrido grupo de operarios se afana en rematar todos los detalles para que mañana pueda comenzar una competición clásica del calendario estival gijonés y una de sus citas deportivas más relevantes, que conlleva el trabajo de unas 750 personas: el Concurso Hípico Internacional de Gijón. Con 88 jinetes y 247 caballos, a falta de las pruebas veterinarias y el cierre final de animales inscritos, la prueba apunta a ser de nuevo un gran reclamo para un público fiel que todos los veranos llena las gradas.

