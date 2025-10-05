Diego Gutiérrez cierra un verano perfecto con doble título en aguas abiertas

Uno de los protagonistas del verano deportivo en Avilés ha sido, sin duda, Diego Gutiérrez. El nadador del Club Natación Las Anclas de Castrillón ... ha brillado con luz propia en todas las pruebas en aguas abiertas en las que ha participado, por lo que no es de extrañar que haya finalizado la temporada estival por todo lo alto, con un éxito que ya se presagiaba a medida que iba cumpliendo etapas y travesías en las distintas localidades españolas en las que ha dejado muy alto del listón de la natación local.

Ahora toca hacer balance de todo lo sembrado, con un titular que dice que Diego Gutiérrez López ya es campeón Premáster de la X Copa de España de Aguas Abiertas. Este pasado sábado, día 27 de septiembre, el avilesino se desplazaba hasta Mataró para disputar los 5 kilómetros de la etapa final de la copa que organiza la Real Federación Española de Natación, prueba en la que consiguió la primera posición en categoría Premáster en este episodio final.

Tras haber ganado en la misma categoría en las siete etapas disputadas a lo largo de los meses de verano, Diego Gutiérrez se alzaba con el título de vencedor de la X Copa de España de Aguas Abiertas con la máxima puntuación posible en dicha competición, lo que le permite revalidar el título obtenido en el año 2024.

Además de este esfuerzo, al día siguiente se desplazaba hasta A Coruña para ganar también con firmeza el título de campeón absoluto en los 10 kilómetros de la Travesía Costa A Coruña que le permite completar en primera posición el campeonato en categoría Máster 20 en el circuito Travesía Costa 2025 en la modalidad de distancias largas. Otro hito en un verano espectacular en aguas abiertas.