Diego Gutiérrez, con sus dos medallas en Mataró. LVA
Natación

Diego Gutiérrez cierra un verano perfecto con doble título en aguas abiertas

El nadador avilesino de Las Anclas gana en Mataró la Copa de España Premáster y el circuito de travesías Máster 20 en A Coruña

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Domingo, 5 de octubre 2025, 11:36

Comenta

Uno de los protagonistas del verano deportivo en Avilés ha sido, sin duda, Diego Gutiérrez. El nadador del Club Natación Las Anclas de Castrillón ... ha brillado con luz propia en todas las pruebas en aguas abiertas en las que ha participado, por lo que no es de extrañar que haya finalizado la temporada estival por todo lo alto, con un éxito que ya se presagiaba a medida que iba cumpliendo etapas y travesías en las distintas localidades españolas en las que ha dejado muy alto del listón de la natación local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

