El gijonés Gonzalo Menéndez da la sorpresa en el Concurso Hípico Internacional Gijón 2025

El jinete gijonés hizo un recorrido perfecto a lomos de 'Uthope de la Roque'.

D. García Yáñez Gijón. Jueves, 28 de agosto 2025, 02:00

Bajo un ambiente agradable se inició la segunda jornada Concurso Hípico Internacional Gijón 2025, en Las Mestas, con la disputa de la prueba pequeña del día. Una prueba pequeña, perteneciente al CSI2 estrellas, que se quedó en Asturias.

El jinete gijonés Gonzalo Menéndez, a lomos de 'Uthope de la Roque' voló sobre el césped del recinto gijonés con un doble cero y marcando un espectacular registro en la vuelta definitiva de 30.31 segundos.

La prueba juzgada sobre baremo dos fases especial contaba de dos recorridos de seis obstáculos y siete esfuerzos con un doble en cada fase a un tranco solamente cambiando el diseño fondo – vertical y en el segundo vertical – fondo. Un trofeo sobre 1.30 metros al cual salieron 51 binomios de los que 23 acabaron sin penalidad en ambos recorridos.

Tras el jinete gijones, se aupó a la segunda posición otro jinete asturiano, Javier Gutiérrez Rilo con la yegua 'Merina Star', que marcó un tiempo de 30.72 segundos.

Este binomio ya sabe lo que son disfrutar de las mieles del triunfo en pruebas internacionales ya que este mismo verano se llevó la prueba de caza del CSI Finca Maeza en Sariego.

Para completar el pódium en el tercer cajón una joven promesa de la Hípica francesa como Jules Orsolini y 'E2k Extrem de Pontigny' con 31.49 segundos. Este registro permitió al francés comandar la prueba durante poco tiempo hasta salir el jinete avilesino Gutiérrez Rilo. Completaron el cuadro el jinete de países bajos Mans Thijssen y el madrileño Eduardo Álvarez Aznar cuarto y quinto respectivamente.

En esta prueba la mayoría de los binomios participantes buscaban terrenos intermedios entre el primer y segundo obstáculo de la segunda fase así como un ritmo alto entre el número 3 (número 9) y el elemento A del doble de la última fase del recorrido. Vistosa prueba la inaugural del segundo día de concurso donde el público presente pudo comprobar el nivel de la Hípica asturiana con dos representantes en lo más alto de la prueba.

Las pruebas del CSI2* continúan en la tarde del jueves con la prueba mediana del día sobre 1.45 m juzgada sobre baremo A con cronómetro.

